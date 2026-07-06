7 Kebiasaan Pria yang Diam-Diam Telah Menyerah pada Cinta Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua pria yang kehilangan harapan dalam hubungan akan mengatakannya secara langsung. Sebagian memilih tetap bertahan, menjalani rutinitas seperti biasa, bahkan masih tersenyum di depan pasangannya.

Namun, di balik sikap tenang tersebut, ada perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa mereka telah menyerah secara emosional.

Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan emotional withdrawal, yaitu ketika seseorang mulai menarik diri dari hubungan sebagai bentuk perlindungan diri setelah merasa lelah, kecewa, atau kehilangan keyakinan bahwa keadaan bisa berubah menjadi lebih baik.

Menyerah pada cinta bukan berarti seseorang berhenti mencintai dalam sekejap. Sebaliknya, prosesnya berlangsung perlahan. Harapan yang terus-menerus pupus, komunikasi yang tidak membaik, dan konflik yang berulang dapat membuat seseorang kehilangan energi untuk memperjuangkan hubungan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat tujuh kebiasaan yang sering muncul pada pria yang diam-diam telah menyerah pada cinta menurut sudut pandang psikologi.

1. Berhenti Memperdebatkan Masalah

Banyak orang mengira pertengkaran adalah tanda hubungan yang buruk. Padahal, psikologi justru menunjukkan bahwa pasangan yang masih berdebat sering kali masih memiliki kepedulian terhadap hubungan mereka.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika seseorang tidak lagi ingin membahas masalah apa pun.

Pria yang telah menyerah biasanya memilih diam. Ia tidak lagi berusaha menjelaskan sudut pandangnya, tidak lagi membela diri, dan tidak lagi mencari solusi bersama. Baginya, setiap diskusi terasa sia-sia karena hasilnya dianggap tidak akan berubah.