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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.30 WIB

Orang yang Suka Tersenyum kepada Orang Asing Memiliki 6 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang tersenyum./ (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang tersenyum./ (Freepik)

JawaPos.com - Sebagian orang terbiasa memberikan senyum kepada orang yang tidak mereka kenal saat berpapasan. Meski terlihat sederhana, kebiasaan tersebut sering kali mencerminkan sikap yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam kajian psikologi, kebiasaan tersenyum kepada orang asing kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter atau kecenderungan kepribadian tertentu. Namun, hal itu bukan berarti setiap orang yang melakukannya pasti memiliki sifat yang sama.

Mengutip GE Editing, terdapat enam ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan individu yang gemar menyapa orang asing dengan senyuman ramah.

1. Mereka berempati

Orang yang sering tersenyum pada orang asing umumnya memiliki empati yang tinggi.

Seolah-olah mereka secara intuitif peka terhadap emosi orang-orang sekitar sehingga cenderung menawarkan senyuman pada mereka yang mengalami hari berat.

Sifat empati mendorong mereka untuk membuat orang lain merasa diakui, dilihat, dan dihargai.

2. Mereka optimis

Kalau Anda pernah bertemu dengan seseorang yang tampak selalu tersenyum, kemungkinan besar ia memiliki sifat optimis.

Optimisme pada gilirannya, sering terwujud melalui senyum ramah, bahkan terhadap orang-orang asing.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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