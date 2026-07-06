Orang yang Suka Tersenyum kepada Orang Asing Memiliki 6 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang tersenyum./ (Freepik)
JawaPos.com - Sebagian orang terbiasa memberikan senyum kepada orang yang tidak mereka kenal saat berpapasan. Meski terlihat sederhana, kebiasaan tersebut sering kali mencerminkan sikap yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain.
Dalam kajian psikologi, kebiasaan tersenyum kepada orang asing kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter atau kecenderungan kepribadian tertentu. Namun, hal itu bukan berarti setiap orang yang melakukannya pasti memiliki sifat yang sama.
Mengutip GE Editing, terdapat enam ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan individu yang gemar menyapa orang asing dengan senyuman ramah.
1. Mereka berempati
Orang yang sering tersenyum pada orang asing umumnya memiliki empati yang tinggi.
Seolah-olah mereka secara intuitif peka terhadap emosi orang-orang sekitar sehingga cenderung menawarkan senyuman pada mereka yang mengalami hari berat.
Sifat empati mendorong mereka untuk membuat orang lain merasa diakui, dilihat, dan dihargai.
2. Mereka optimis
Kalau Anda pernah bertemu dengan seseorang yang tampak selalu tersenyum, kemungkinan besar ia memiliki sifat optimis.
Optimisme pada gilirannya, sering terwujud melalui senyum ramah, bahkan terhadap orang-orang asing.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman