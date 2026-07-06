9 Tips Finansial Bebas dari Kekhawatiran Keuangan lewat Kebiasaan Sederhana, Apa Saja?

JawaPos.com – Kekhawatiran soal keuangan adalah salah satu penyebab utama seseorang sulit mendapatkan tidur nyenyak di malam hari.

Mereka yang tidur pulas bukan selalu orang kaya, melainkan mereka yang membangun kebiasaan finansial yang solid dan terencana.

Tips finansial yang diterapkan secara konsisten menciptakan stabilitas yang membuat seseorang merasa lebih tenang dan terkontrol.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (6/7), berikut sembilan aturan keuangan yang biasanya diikuti oleh orang-orang yang bisa tidur lebih baik dari kebanyakan orang.

1. Selalu menghabiskan lebih sedikit dari penghasilan

Prinsip ini menjadi fondasi dari hampir semua rencana keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Hidup di bawah kemampuan finansial menciptakan ruang untuk menabung dan menghadapi kejutan tanpa terjebak utang.

Ketenangan yang didapat dari prinsip ini memungkinkan seseorang tidur nyenyak bahkan saat situasi darurat terjadi.

2. Membangun dana darurat yang memadai