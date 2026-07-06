Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.28 WIB

5 Tanda Rekan Kerja Toxic yang Perlu Diwaspadai Menurut Psikologi, Apa Saja?

Ilustrasi rekan kerja yang mengobrol. (Freepik) - Image

Ilustrasi rekan kerja yang mengobrol. (Freepik)

JawaPos.com - Lingkungan kerja memiliki peran penting dalam memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kesehatan mental seseorang. Hubungan yang sehat dengan rekan kerja maupun atasan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih positif.

Sebaliknya, kehadiran rekan kerja yang memiliki perilaku toxic dapat memicu konflik, menurunkan semangat kerja, merusak kekompakan tim, hingga memberikan tekanan emosional jika dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang.

Mengutip Times of India, terdapat lima perilaku yang sering dikaitkan dengan rekan kerja toxic berdasarkan sudut pandang psikologi. Mengenali tanda-tandanya sejak dini dapat membantu Anda menjaga hubungan profesional sekaligus melindungi kesehatan mental di lingkungan kerja.

1. Mereka selalu berperan sebagai korban

Rekan kerja toxic menggambarkan diri mereka sebagai korban, disalahpahami, diperlakukan tidak adil, atau dibebani secara tidak adil.

Mereka tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan sendiri, mudah menyalahkan orang lain, dan berperan sebagai korban.

Menurut psikologi, perilaku ini berasal dari kebutuhan untuk mengalihkan tanggung jawab dan memanipulasi simpati orang lain.

2. Mereka suka gosip dan drama

Rekan kerja yang beracun memanfaatkan drama kantor dan menggunakan gosip sebagai senjata.

Psikologi mencatat bahwa gosip dapat menjadi bentuk agresi tidak langsung, cara untuk merusak reputasi seseorang tanpa konfrontasi langsung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Selalu Menyebalkan, Ini 5 Tips Mengenali Rekan Kerja Toxic Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Selalu Menyebalkan, Ini 5 Tips Mengenali Rekan Kerja Toxic Menurut Psikologi

Selasa, 23 Juni 2026 | 03.04 WIB

5 Tips Mengenali Rekan Kerja yang Toxic Menurut Psikologi, Apa Saja? - Image
Kepribadian

5 Tips Mengenali Rekan Kerja yang Toxic Menurut Psikologi, Apa Saja?

Rabu, 13 Mei 2026 | 01.23 WIB

Jika Anda Sudah Cukup Lama Bekerja di Dunia Korporat, 7 Perilaku dari Rekan Kerja Ini Bisa Menjadi Tanda Bahaya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Sudah Cukup Lama Bekerja di Dunia Korporat, 7 Perilaku dari Rekan Kerja Ini Bisa Menjadi Tanda Bahaya Menurut Psikologi

Selasa, 12 Mei 2026 | 18.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore