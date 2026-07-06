5 Tanda Rekan Kerja Toxic yang Perlu Diwaspadai Menurut Psikologi, Apa Saja?

Ilustrasi rekan kerja yang mengobrol. (Freepik)
JawaPos.com - Lingkungan kerja memiliki peran penting dalam memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kesehatan mental seseorang. Hubungan yang sehat dengan rekan kerja maupun atasan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih positif.
Sebaliknya, kehadiran rekan kerja yang memiliki perilaku toxic dapat memicu konflik, menurunkan semangat kerja, merusak kekompakan tim, hingga memberikan tekanan emosional jika dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang.
Mengutip Times of India, terdapat lima perilaku yang sering dikaitkan dengan rekan kerja toxic berdasarkan sudut pandang psikologi. Mengenali tanda-tandanya sejak dini dapat membantu Anda menjaga hubungan profesional sekaligus melindungi kesehatan mental di lingkungan kerja.
1. Mereka selalu berperan sebagai korban
Rekan kerja toxic menggambarkan diri mereka sebagai korban, disalahpahami, diperlakukan tidak adil, atau dibebani secara tidak adil.
Mereka tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan sendiri, mudah menyalahkan orang lain, dan berperan sebagai korban.
Menurut psikologi, perilaku ini berasal dari kebutuhan untuk mengalihkan tanggung jawab dan memanipulasi simpati orang lain.
2. Mereka suka gosip dan drama
Rekan kerja yang beracun memanfaatkan drama kantor dan menggunakan gosip sebagai senjata.
Psikologi mencatat bahwa gosip dapat menjadi bentuk agresi tidak langsung, cara untuk merusak reputasi seseorang tanpa konfrontasi langsung.
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