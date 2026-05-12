5 Tips Mengenali Rekan Kerja yang Toxic Menurut Psikologi, Apa Saja?

Ilustrasi bos yang toxic. (Freepik) JawaPos.com - Lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kantor, hingga sikap atasan ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi mental seseorang, meskipun hal tersebut sering kali tidak disadari. Sebaliknya, keberadaan rekan kerja yang bersikap toxic dapat menurunkan semangat kerja, merusak kerja sama tim, bahkan berdampak buruk pada kesehatan mental. Perilaku toxic di tempat kerja umumnya muncul secara perlahan dan sering kali dilakukan dengan cara yang halus, sehingga sulit dikenali sejak awal. Melansir Times of India, berikut lima tanda untuk mengenali rekan kerja toxic berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Mereka selalu berperan sebagai korban

Rekan kerja toxic menggambarkan diri mereka sebagai korban, disalahpahami, diperlakukan tidak adil, atau dibebani secara tidak adil.

Mereka tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan sendiri, mudah menyalahkan orang lain, dan berperan sebagai korban.

Menurut psikologi, perilaku ini berasal dari kebutuhan untuk mengalihkan tanggung jawab dan memanipulasi simpati orang lain.

2. Mereka suka gosip dan drama

Rekan kerja yang beracun memanfaatkan drama kantor dan menggunakan gosip sebagai senjata.

Psikologi mencatat bahwa gosip dapat menjadi bentuk agresi tidak langsung, cara untuk merusak reputasi seseorang tanpa konfrontasi langsung.

Perilaku ini dapat meracuni dinamika tim, menyebarkan ketakutan, dan menciptakan budaya ketidakpercayaan.

3. Mereka menyindir dengan halus