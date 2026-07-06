Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 20.42 WIB

Menurut Psikologi, 10 Hal yang Sebaiknya Anda Hindari di Media Sosial Jika Ingin Melindungi Reputasi Anda

seseorang yang melindungi reputasi di media sosial./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang melindungi reputasi di media sosial./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan LinkedIn memungkinkan kita membangun jaringan, berbagi pengalaman, hingga membentuk citra diri.

Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang sering kali diabaikan, yaitu rusaknya reputasi akibat unggahan yang tidak dipikirkan dengan matang.

Dalam psikologi, reputasi berkaitan erat dengan kesan pertama (first impression), identitas sosial (social identity), serta manajemen kesan (impression management).

Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung membentuk penilaian terhadap karakter seseorang hanya dari sedikit informasi yang mereka lihat di media sosial. Karena itu, apa yang Anda unggah hari ini bisa memengaruhi bagaimana orang memandang Anda bertahun-tahun kemudian.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat sepuluh hal yang sebaiknya dihindari jika Anda ingin menjaga reputasi pribadi maupun profesional.

1. Mengunggah Saat Emosi Sedang Memuncak

Marah, kecewa, atau sedih merupakan emosi yang wajar. Namun, mengunggah sesuatu ketika emosi sedang tidak stabil sering kali menghasilkan keputusan yang disesali.

Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional hijacking, yaitu ketika emosi menguasai proses berpikir rasional. Akibatnya, seseorang lebih impulsif dan kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Sebelum mengunggah sesuatu, berikan jeda beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Setelah emosi mereda, Anda biasanya akan melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih objektif.

2. Membagikan Terlalu Banyak Informasi Pribadi

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Hal yang Sebaiknya Anda Hindari di Media Sosial Jika Ingin Melindungi Reputasi Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Hal yang Sebaiknya Anda Hindari di Media Sosial Jika Ingin Melindungi Reputasi Anda Menurut Psikologi

Minggu, 5 Juli 2026 | 23.16 WIB

Intip Peringkat Reputasi Merek Anggota Girl Group Bulan Juni, Ada Jang Won Young IVE - Image
Infotainment

Intip Peringkat Reputasi Merek Anggota Girl Group Bulan Juni, Ada Jang Won Young IVE

Minggu, 21 Juni 2026 | 16.18 WIB

Peringkat Reputasi Merek Aktor Drama Bulan April Diumumkan, Ada Ju Ji Hoon - Image
Music & Movie

Peringkat Reputasi Merek Aktor Drama Bulan April Diumumkan, Ada Ju Ji Hoon

Minggu, 19 April 2026 | 16.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore