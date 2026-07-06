Menurut Psikologi, 10 Hal yang Sebaiknya Anda Hindari di Media Sosial Jika Ingin Melindungi Reputasi Anda

seseorang yang melindungi reputasi di media sosial./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan LinkedIn memungkinkan kita membangun jaringan, berbagi pengalaman, hingga membentuk citra diri.
Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang sering kali diabaikan, yaitu rusaknya reputasi akibat unggahan yang tidak dipikirkan dengan matang.
Dalam psikologi, reputasi berkaitan erat dengan kesan pertama (first impression), identitas sosial (social identity), serta manajemen kesan (impression management).
Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung membentuk penilaian terhadap karakter seseorang hanya dari sedikit informasi yang mereka lihat di media sosial. Karena itu, apa yang Anda unggah hari ini bisa memengaruhi bagaimana orang memandang Anda bertahun-tahun kemudian.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat sepuluh hal yang sebaiknya dihindari jika Anda ingin menjaga reputasi pribadi maupun profesional.
1. Mengunggah Saat Emosi Sedang Memuncak
Marah, kecewa, atau sedih merupakan emosi yang wajar. Namun, mengunggah sesuatu ketika emosi sedang tidak stabil sering kali menghasilkan keputusan yang disesali.
Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional hijacking, yaitu ketika emosi menguasai proses berpikir rasional. Akibatnya, seseorang lebih impulsif dan kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.
Sebelum mengunggah sesuatu, berikan jeda beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Setelah emosi mereda, Anda biasanya akan melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih objektif.
2. Membagikan Terlalu Banyak Informasi Pribadi
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