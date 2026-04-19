Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
19 April 2026, 16.40 WIB

Peringkat Reputasi Merek Aktor Drama Bulan April Diumumkan, Ada Ju Ji Hoon

Ju Ji Hoon, Ha Jung Woo, Ha Ji Won. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Baru-baru ini, Lembaga Riset Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek aktor drama bulan April, dimana Ju Ji Hoon menempati urutan pertama.

Dilansir dari Soompi, Minggu  (19/4), peringkat tersebut ditentukan melalui analisis data liputan media, partisipasi, interaksi.

Hasilnya juga ditentukan melalui indeks komunitas dari 100 aktor yang muncul dalam drama yang ditayangkan antara 15 Maret dan 15 April.

Para pemeran utama drama populer Climax mendominasi daftar bulan ini, dengan bintang Ju Ji Hoon menduduki puncak dengan indeks reputasi merek 3.359.275.

Kemudian frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kunci Ju Ji Hoon termasuk Climax, Bang Tae Seop, dan Just an Excuse

Di sisi lain, istilah terkait berperingkat tertingginya termasuk garang, terlibat, dan bicara, kemudian analisis positif-negatif aktor tersebut juga mengungkapkan skor reaksi positif sebesar 92,37 persen.

Ha Jung Woo, yang saat ini membintangi Mad Concrete Dreams, menempati posisi kedua untuk bulan April dengan indeks reputasi merek sebesar 3.153.662.

Berada di peringkat ketiga dengan indeks reputasi merek sebesar 2.970.177, Ha Ji Won berhasil memikat perhatian penggemar di drama Climax

Sementara itu, Han Ji Min, yang baru-baru ini mencuri hati penonton dalam The Practical Guide to Love, berhasil berada di posisi keempat dengan indeks reputasi merek sebesar 2.920.151.

Di urutan kelima ada Lee Jun Hyuk, yang baru-baru ini membintangi The Art of Sarah, dengan indeks reputasi merek sebesar 2.165.080.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Shio Beruntung Siap Bersinar di Tahun Kuda Api 2026 Melalui Percepatan Reputasi dan Karier - Image
Zodiak

7 Shio Beruntung Siap Bersinar di Tahun Kuda Api 2026 Melalui Percepatan Reputasi dan Karier

25 Februari 2026, 04.47 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid Peringatkan Bahaya Disinformasi: Media Arus Utama Kunci Jaga Reputasi Indonesia - Image
Nasional

Menkomdigi Meutya Hafid Peringatkan Bahaya Disinformasi: Media Arus Utama Kunci Jaga Reputasi Indonesia

20 Februari 2026, 13.30 WIB

3 Zodiak yang Keberuntungannya Semakin Meningkat pada 9 Februari 2026, Perlu Jaga Reputasi dan Komunikasi Positif - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Keberuntungannya Semakin Meningkat pada 9 Februari 2026, Perlu Jaga Reputasi dan Komunikasi Positif

10 Februari 2026, 00.24 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore