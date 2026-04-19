Peringkat Reputasi Merek Aktor Drama Bulan April Diumumkan, Ada Ju Ji Hoon

Ju Ji Hoon, Ha Jung Woo, Ha Ji Won. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Baru-baru ini, Lembaga Riset Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek aktor drama bulan April, dimana Ju Ji Hoon menempati urutan pertama.
Dilansir dari Soompi, Minggu (19/4), peringkat tersebut ditentukan melalui analisis data liputan media, partisipasi, interaksi.
Hasilnya juga ditentukan melalui indeks komunitas dari 100 aktor yang muncul dalam drama yang ditayangkan antara 15 Maret dan 15 April.
Para pemeran utama drama populer Climax mendominasi daftar bulan ini, dengan bintang Ju Ji Hoon menduduki puncak dengan indeks reputasi merek 3.359.275.
Kemudian frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kunci Ju Ji Hoon termasuk Climax, Bang Tae Seop, dan Just an Excuse
Di sisi lain, istilah terkait berperingkat tertingginya termasuk garang, terlibat, dan bicara, kemudian analisis positif-negatif aktor tersebut juga mengungkapkan skor reaksi positif sebesar 92,37 persen.
Ha Jung Woo, yang saat ini membintangi Mad Concrete Dreams, menempati posisi kedua untuk bulan April dengan indeks reputasi merek sebesar 3.153.662.
Berada di peringkat ketiga dengan indeks reputasi merek sebesar 2.970.177, Ha Ji Won berhasil memikat perhatian penggemar di drama Climax
Sementara itu, Han Ji Min, yang baru-baru ini mencuri hati penonton dalam The Practical Guide to Love, berhasil berada di posisi keempat dengan indeks reputasi merek sebesar 2.920.151.
Di urutan kelima ada Lee Jun Hyuk, yang baru-baru ini membintangi The Art of Sarah, dengan indeks reputasi merek sebesar 2.165.080.
