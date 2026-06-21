Intip Peringkat Reputasi Merek Anggota Girl Group Bulan Juni, Ada Jang Won Young IVE

Jang Won Young, Jennie, Karina aespa. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Menarik perhatian, Lembaga Riset Bisnis Korea mengungkapkan peringkat reputasi merek bulan ini untuk masing-masing anggota girl group, dimana ada Jang Won Young dari IVE.
Dikutip dari Soompi, seperti yang diketahui, peringkat tersebut ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 735 anggota girl group.
Menjadi perhatian tersendiri, hasil tersebut juga didapat menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 21 Mei hingga 21 Juni.
Menempati urutan pertama ada Jang Won Young dari IVE, ia melanjutkan dominasinya di puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek 7.538.960.
Jumlah tersebut kabarnya menandai peningkatan skor sebesar 12,26 persen sejak Mei, menuai antusias penggemar.
Untuk frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kunci Jang Won Young yaitu BANG BANG, surat tulisan tangan, dan bandara.
Di sisi lain, istilah terkait berperingkat tertinggi yaitu cantik, model, dan kontroversi, analisis positif-negatif Jang Won Young juga mengungkapkan skor reaksi positif sebesar 90,41 persen.
Memiliki bakat luar biasa, Jennie BLACKPINK mempertahankan posisinya di peringkat kedua dengan indeks reputasi merek sebesar 7.166.269, menandai peningkatan 51,02 persen sejak bulan lalu.
Kemudian Karina aespa berada di peringkat ketiga dengan indeks reputasi merek sebesar 4.736.626, menandai peningkatan 5,56 persen sejak Mei.
Penyanyi cantik Rosé BLACKPINK melompat ke peringkat keempat dengan indeks reputasi merek sebesar 4.267.284, menandai peningkatan 66,09 persen sejak bulan lalu.
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