10 Hal yang Sebaiknya Anda Hindari di Media Sosial Jika Ingin Melindungi Reputasi Anda Menurut Psikologi

seseorang yang mengunggah saat emosi / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai platform, kita dapat berbagi pengalaman, membangun jaringan, hingga mengembangkan karier dan bisnis. Namun, kemudahan berbagi informasi juga membawa konsekuensi yang tidak kecil. Apa yang kita unggah hari ini dapat membentuk bagaimana orang lain memandang kita selama bertahun-tahun.



Dalam psikologi, reputasi bukan hanya soal citra, melainkan hasil dari persepsi yang terbentuk secara konsisten melalui perilaku, komunikasi, dan keputusan seseorang. Penelitian mengenai impression formation, social perception, dan self-presentation menunjukkan bahwa orang cenderung membentuk kesan pertama dalam hitungan detik, lalu menggunakan informasi berikutnya untuk memperkuat kesan tersebut.



Karena itu, menjaga reputasi di media sosial bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain. Sebaliknya, hal ini berarti lebih bijak dalam memilih apa yang layak dibagikan kepada publik.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat sepuluh hal yang sebaiknya dihindari jika Anda ingin menjaga reputasi pribadi maupun profesional.



1. Mengunggah Emosi Saat Sedang Marah



Ketika emosi sedang memuncak, kemampuan berpikir rasional biasanya menurun. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan dominasi respons emosional sehingga seseorang lebih impulsif dalam mengambil keputusan.



Akibatnya, seseorang dapat menulis status yang kasar, menyerang orang lain, atau mengungkapkan hal-hal yang nantinya disesali.



Walaupun unggahan tersebut dihapus beberapa menit kemudian, bukan berarti jejak digital ikut hilang. Orang lain mungkin telah mengambil tangkapan layar atau menyimpannya.



Sebelum mengunggah sesuatu, beri jeda beberapa jam. Teknik sederhana seperti berjalan kaki, bernapas perlahan, atau tidur terlebih dahulu sering kali membantu seseorang melihat situasi dengan lebih objektif.



2. Membagikan Informasi Pribadi Secara Berlebihan



Fenomena oversharing menjadi semakin umum di era digital. Banyak orang merasa semakin terbuka berarti semakin autentik.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa terlalu banyak mengungkapkan informasi pribadi dapat mengurangi batasan sosial yang sehat. Selain meningkatkan risiko keamanan, hal ini juga dapat memengaruhi bagaimana orang lain menilai profesionalisme dan kedewasaan seseorang.



Misalnya:



Konflik keluarga secara detail.

Masalah keuangan.

Perselisihan dengan pasangan.

Data pribadi yang sensitif.



Tidak semua pengalaman harus menjadi konsumsi publik. Memiliki ruang privat justru menunjukkan kemampuan menjaga batas yang sehat.



3. Terlalu Sering Mengeluh



Semua orang memiliki masalah. Namun jika hampir setiap unggahan berisi keluhan, orang lain dapat mulai mengaitkan identitas Anda dengan energi negatif.



Fenomena ini dikenal sebagai negativity bias, yaitu kecenderungan manusia lebih mudah mengingat informasi negatif dibandingkan informasi positif.



Akibatnya, satu akun yang dipenuhi keluhan akan lebih mudah dikenang sebagai "orang yang selalu mengeluh", meskipun dalam kehidupan nyata tidak demikian.



Bukan berarti Anda harus selalu terlihat bahagia. Namun seimbangkan dengan cerita tentang pembelajaran, solusi, atau rasa syukur.



4. Menyebarkan Informasi yang Belum Terverifikasi



Dalam psikologi sosial, kredibilitas dibangun dari konsistensi antara ucapan dan fakta.



Ketika seseorang beberapa kali membagikan informasi yang ternyata salah, tingkat kepercayaan orang lain terhadapnya akan menurun.



Sebelum membagikan berita:



Periksa sumbernya.

Cari konfirmasi dari media terpercaya.

Baca isi artikel, bukan hanya judulnya.

Hindari membagikan informasi hanya karena sedang viral.



Kepercayaan membutuhkan waktu lama untuk dibangun, tetapi dapat hilang hanya karena beberapa unggahan yang keliru.



5. Terlalu Sering Pamer



Membagikan pencapaian adalah hal yang wajar. Namun jika hampir seluruh konten berfokus pada kemewahan, prestasi, atau status sosial, sebagian orang dapat menafsirkannya sebagai kebutuhan akan validasi.



Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan pencarian pengakuan eksternal (external validation).



Bukan berarti semua unggahan tentang keberhasilan harus dihindari. Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara berbagi inspirasi dan sekadar mencari perhatian.



Konten yang menunjukkan proses, kerja keras, dan rasa syukur biasanya diterima lebih positif dibandingkan sekadar memamerkan hasil.



6. Terlibat dalam Perdebatan yang Tidak Produktif



Perdebatan di media sosial jarang benar-benar mengubah pandangan seseorang.



Psikologi mengenal konsep confirmation bias, yaitu kecenderungan mencari informasi yang mendukung keyakinan sendiri sambil mengabaikan bukti yang bertentangan.



Akibatnya, banyak diskusi berubah menjadi saling menyerang daripada saling memahami.



Jika sebuah percakapan mulai dipenuhi hinaan, ejekan, dan emosi, sering kali keputusan terbaik adalah berhenti merespons.



Menjaga reputasi tidak berarti selalu menang dalam debat, tetapi mengetahui kapan harus mengakhirinya.



7. Menghina atau Mempermalukan Orang Lain



Humor yang merendahkan orang lain mungkin mengundang tawa sesaat, tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap reputasi.



Dalam psikologi interpersonal, empati merupakan salah satu karakter yang paling dihargai dalam hubungan sosial.



Ketika seseorang sering mempermalukan orang lain secara publik, orang lain cenderung berpikir bahwa mereka juga bisa menjadi korban berikutnya.



Orang yang mampu mengkritik dengan sopan biasanya dipandang lebih matang dibandingkan mereka yang gemar mempermalukan orang lain.



8. Mengunggah Semua Aktivitas Secara Real-Time



Mengunggah lokasi secara langsung mungkin terlihat menyenangkan, tetapi dapat menimbulkan risiko keamanan.



Selain itu, psikologi menunjukkan bahwa sebagian orang lebih menikmati pengalaman ketika mereka benar-benar hadir dalam momen tersebut dibandingkan terus memikirkan bagaimana pengalaman itu akan terlihat di media sosial.



Cobalah menikmati acara terlebih dahulu, lalu bagikan setelah selesai jika memang diperlukan.



Dengan begitu, Anda tetap dapat berbagi pengalaman tanpa mengorbankan privasi maupun keamanan.



9. Menggunakan Bahasa yang Kasar dan Agresif



Cara seseorang berkomunikasi menjadi salah satu indikator utama dalam pembentukan kesan.



Bahkan ketika membahas topik yang sensitif, pilihan kata yang sopan akan membuat pendapat lebih mudah diterima.



Sebaliknya, penggunaan kata-kata kasar dapat mengalihkan perhatian dari isi argumen menuju cara penyampaiannya.



Orang lebih cenderung menghargai mereka yang mampu mengendalikan bahasa daripada mereka yang mudah terpancing emosi.



10. Menganggap Internet Tidak Akan Pernah Mengingat



Salah satu kesalahan terbesar adalah menganggap unggahan yang sudah dihapus benar-benar hilang.



Jejak digital dapat bertahan melalui:



Tangkapan layar.

Arsip internet.

Repost oleh pengguna lain.

Penyimpanan otomatis berbagai layanan.



Dalam psikologi, reputasi dibentuk dari akumulasi perilaku yang diamati secara berulang.



Karena itu, biasakan bertanya pada diri sendiri sebelum menekan tombol "unggah":



Apakah saya nyaman jika unggahan ini dilihat atasan?

Bagaimana jika keluarga membacanya?

Bagaimana jika calon klien melihatnya lima tahun lagi?

Apakah saya tetap bangga dengan unggahan ini di masa depan?



Jika jawabannya masih ragu, mungkin lebih baik tidak mengunggahnya.



Penutup



Media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk membangun hubungan, menunjukkan keahlian, dan mengembangkan karier. Namun, platform yang sama juga dapat merusak reputasi jika digunakan tanpa pertimbangan.



Dari sudut pandang psikologi, reputasi bukan dibentuk oleh satu unggahan yang viral, melainkan oleh pola perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu. Cara Anda berbicara, merespons kritik, menghargai privasi, dan memperlakukan orang lain akan lebih menentukan dibandingkan seberapa sering Anda muncul di linimasa.



Pada akhirnya, setiap unggahan adalah bagian dari identitas digital Anda. Sebelum membagikan sesuatu, luangkan waktu sejenak untuk berpikir: apakah konten tersebut mencerminkan pribadi yang ingin Anda tunjukkan kepada dunia? Kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga reputasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan jejak digital yang positif untuk jangka panjang.