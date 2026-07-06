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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 6 Juli 2026 | 16.35 WIB

9 Sifat Orang IQ Tinggi yang Suka Merencanakan Daripada Melakukan Menurut Psikologi

Sifat orang IQ tinggi yang suka merencanakan daripada melakukan menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp - Image

Sifat orang IQ tinggi yang suka merencanakan daripada melakukan menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang suka merencanakan lebih dari melakukan ternyata memiliki sejumlah sifat orang cerdas IQ tinggi yang sangat nyata.

Bagi otak yang cerdas, kesenangan sejati sering ditemukan dalam proses merencanakan karena itu melibatkan stimulasi intelektual yang mendalam.

Suka merencanakan bukan sekadar kebiasaan pasif, melainkan cerminan dari cara berpikir IQ tinggi yang kompleks dan penuh nuansa.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (6/7), berikut sembilan sifat orang cerdas yang suka merencanakan lebih dari melakukan berdasarkan sudut pandang psikologi modern.

1. Cenderung menunda-nunda pekerjaan

Orang paling cerdas justru termasuk mereka yang paling sering menunda tugasnya karena mereka bisa melihat setiap sisi dari sebuah proyek secara menyeluruh.

Mereka sangat sadar akan semua upaya yang dibutuhkan dan segala hal yang bisa salah, sehingga mereka lebih memilih merencanakan segalanya secara detail.

Bagi pemikir kreatif dan mendalam, ada kesenangan tersendiri dalam mengonseptualisasikan sesuatu meski belum tentu akan pernah benar-benar dilakukan.

2. Memiliki kecenderungan perfeksionisme yang kuat

Orang cerdas ingin hasil kerja dan proyek mereka sempurna, itulah mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk merencanakannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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