9 Tanda IQ Tinggi Orang Introvert yang Suka Comfort Show di Kamar Gelap Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kebiasaan bersembunyi di kamar gelap sambil menonton comfort show ternyata berkaitan dengan tanda IQ tinggi tertentu.

Psikologi menjelaskan bahwa perilaku mencari kenyamanan ini sering memiliki tujuan yang lebih dalam dari sekadar bermalas-malasan.

Banyak ciri yang muncul pada kebiasaan ini juga sering ditemukan pada kepribadian introvert yang menghargai waktu sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (2/6), berikut sembilan tanda yang sering dimiliki orang-orang yang menikmati ketenangan dalam ritual nyaman seperti ini.

1. Sangat menjaga energi sosial mereka

Orang cerdas tidak ingin menghabiskan energi untuk stimulasi atau interaksi yang dangkal dan tidak bermakna.

Mereka lebih memilih waktu sendiri dibanding basa-basi dengan orang yang sebenarnya tidak memberikan nilai apapun.