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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.25 WIB

11 Hobi dan Minat Unik Perempuan IQ Tinggi sebagai Aktivitas Pengembangan Diri Menurut Psikologi

Hobi dan minat unik perempuan IQ tinggi menurut psikologi./Magnific/ freepik - Image

Hobi dan minat unik perempuan IQ tinggi menurut psikologi./Magnific/ freepik

JawaPos.com – Psikologi perempuan cerdas menunjukkan bahwa hobi unik yang mereka pilih sering berbeda dari tren kebanyakan orang dan lebih berfokus pada kebahagiaan otentik.

Minat perempuan IQ tinggi biasanya jauh melampaui sekadar tampilan di media sosial dan lebih mengarah pada aktivitas pengembangan diri yang bermakna.

Psikologi perempuan cerdas menjelaskan bahwa hobi unik ini dipilih bukan untuk validasi orang lain melainkan karena memberikan kepuasan dan pertumbuhan pribadi yang nyata.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (28/6), berikut sebelas hobi unik dan minat perempuan IQ tinggi yang menjadi aktivitas pengembangan diri dan jarang dipertimbangkan oleh kebanyakan orang pada umumnya.

1. Mendalami sejarah berbagai peradaban

Ketertarikan pada sejarah membantu seseorang memahami posisi mereka di dunia saat ini melalui pelajaran dari masa lalu yang berulang.

Minat ini juga membantu meredakan stres karena menyadari bahwa berbagai persoalan zaman sekarang sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya dalam bentuk berbeda.

2. Menjelajahi tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang

Perempuan dengan IQ tinggi senang menjelajahi kota kecil dan benua yang belum pernah mereka kunjungi, bukan hanya destinasi populer semata.

Bertemu orang baru dan menavigasi lingkungan yang tidak familiar membantu menjaga ketajaman mental dan keterbukaan pikiran dalam jangka panjang.

Editor: Hanny Suwindari
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