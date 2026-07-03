12 Pertanyaan yang Dibenci Orang IQ Tinggi Soal Kecerdasan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang dengan IQ tinggi sering merasa tidak nyaman ketika kecerdasan mereka dipertanyakan secara langsung di depan umum.

Psikologi menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan tertentu justru menyederhanakan kompleksitas kecerdasan menjadi sesuatu yang dangkal dan menghakimi.

Pertanyaan yang tampak sepele bagi sebagian orang bisa terasa sangat mengganggu bagi mereka yang memiliki kecerdasan tinggi.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (3/6), berikut 12 pertanyaan yang paling dibenci oleh orang-orang ber-IQ tinggi ketika diajukan kepada mereka.

1. "Berapa IQ kamu?"

Pertanyaan ini mengabaikan fakta bahwa kecerdasan memiliki banyak bentuk berbeda di luar angka tunggal.

Skor IQ tidak selalu memberikan gambaran akurat tentang seluruh jenis kecerdasan yang dimiliki seseorang.

2. "Kamu memang selalu sepelan ini?"

Pertanyaan ini terasa kasar karena menyiratkan bahwa diam adalah sifat yang buruk dan perlu dijelaskan.