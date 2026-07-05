Tetap Jaga Perilaku, 8 Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Orang Tidak Suka pada Kamu Menurut Psikologi

Seseorang yang membenci obrolan ringan / freepik JawaPos.com – Sering kali, hal yang terlihat kecil justru punya dampak besar pada cara orang menilai kita. Dalam pergaulan sehari-hari, ada kebiasaan tertentu yang tanpa disadari bisa membuat orang merasa tidak nyaman dan akhirnya menjauh.

Psikologi menunjukkan bahwa kesan buruk tidak selalu muncul dari tindakan besar; sikap sederhana yang dilakukan terus-menerus pun bisa memengaruhi hubungan sosial.

Karena itu, penting untuk mengenali kebiasaan apa saja yang dapat memicu penilaian negatif dari orang lain sebelum terlambat.

Dilansir dari geediting.com, ada delapan perilaku yang tampak sepele tetapi justru dapat membuat orang lain langsung tidak menyukai kamu menurut psikologi.

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1. Kebiasaan memotong pembicaraan

Saat kamu terus menerus memotong pembicaraan orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai pendapat mereka. Perilaku ini seringkali membuat orang merasa tidak dihormati dan akan menimbulkan rasa tidak suka yang mendalam.

Dialog seharusnya menjadi pertukaran pikiran dua arah, bukan hanya satu pihak yang terus berbicara tanpa memberi kesempatan pada yang lain. Jika kamu selalu menjadi pihak yang berbicara dan jarang mendengarkan, tanpa sadar kamu sedang membangun tembok penghalang dalam hubungan sosial.

2. Mengabaikan keberadaan orang lain

Ketika kamu tidak mengakui keberadaan orang lain, baik dengan tidak menyapa atau mengabaikan pendapat mereka dalam diskusi, kamu sedang mengirimkan pesan bahwa mereka tidak penting. Bentuk pengabaian seperti ini, meski terlihat sepele, dapat membangun rasa tidak suka yang cukup dalam.

Pengakuan terhadap keberadaan orang lain merupakan bentuk dasar dari rasa hormat yang seharusnya kita tunjukkan dalam interaksi sehari-hari. Sikap mengabaikan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membalas sapaan hingga tidak menanggapi kontribusi seseorang dalam sebuah diskusi

3. Terlalu banyak janji tanpa realisasi

Membuat janji berlebihan namun minim dalam pelaksanaan adalah salah satu perilaku yang paling cepat memicu rasa tidak suka. Tindakan ini tidak hanya menciptakan kekecewaan, tapi juga merusak kepercayaan yang telah dibangun.

Setiap janji yang kamu ucapkan sebenarnya adalah sebuah komitmen yang membawa harapan bagi orang lain. Ketika kamu gagal memenuhi janji tersebut secara berulang, kamu sedang membangun reputasi sebagai orang yang tidak bisa diandalkan.