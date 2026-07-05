Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 23.58 WIB

Tetap Jaga Perilaku, 8 Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Orang Tidak Suka pada Kamu Menurut Psikologi

Gambar utama - Image
Seseorang yang membenci obrolan ringan / freepik

JawaPos.com – Sering kali, hal yang terlihat kecil justru punya dampak besar pada cara orang menilai kita. Dalam pergaulan sehari-hari, ada kebiasaan tertentu yang tanpa disadari bisa membuat orang merasa tidak nyaman dan akhirnya menjauh.

Psikologi menunjukkan bahwa kesan buruk tidak selalu muncul dari tindakan besar; sikap sederhana yang dilakukan terus-menerus pun bisa memengaruhi hubungan sosial.

Karena itu, penting untuk mengenali kebiasaan apa saja yang dapat memicu penilaian negatif dari orang lain sebelum terlambat.

Dilansir dari geediting.com, ada delapan perilaku yang tampak sepele tetapi justru dapat membuat orang lain langsung tidak menyukai kamu menurut psikologi.

1. Kebiasaan memotong pembicaraan

Saat kamu terus menerus memotong pembicaraan orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai pendapat mereka. Perilaku ini seringkali membuat orang merasa tidak dihormati dan akan menimbulkan rasa tidak suka yang mendalam.

Dialog seharusnya menjadi pertukaran pikiran dua arah, bukan hanya satu pihak yang terus berbicara tanpa memberi kesempatan pada yang lain. Jika kamu selalu menjadi pihak yang berbicara dan jarang mendengarkan, tanpa sadar kamu sedang membangun tembok penghalang dalam hubungan sosial.

2. Mengabaikan keberadaan orang lain

Ketika kamu tidak mengakui keberadaan orang lain, baik dengan tidak menyapa atau mengabaikan pendapat mereka dalam diskusi, kamu sedang mengirimkan pesan bahwa mereka tidak penting. Bentuk pengabaian seperti ini, meski terlihat sepele, dapat membangun rasa tidak suka yang cukup dalam.

Pengakuan terhadap keberadaan orang lain merupakan bentuk dasar dari rasa hormat yang seharusnya kita tunjukkan dalam interaksi sehari-hari. Sikap mengabaikan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membalas sapaan hingga tidak menanggapi kontribusi seseorang dalam sebuah diskusi

3. Terlalu banyak janji tanpa realisasi

Membuat janji berlebihan namun minim dalam pelaksanaan adalah salah satu perilaku yang paling cepat memicu rasa tidak suka. Tindakan ini tidak hanya menciptakan kekecewaan, tapi juga merusak kepercayaan yang telah dibangun.

Setiap janji yang kamu ucapkan sebenarnya adalah sebuah komitmen yang membawa harapan bagi orang lain. Ketika kamu gagal memenuhi janji tersebut secara berulang, kamu sedang membangun reputasi sebagai orang yang tidak bisa diandalkan.

4. Sikap negatif yang berlebihan

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jaga Otak Tetap Tajam, 8 Kebiasaan Ini Juga Mencegah Penurunan Kognitif Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jaga Otak Tetap Tajam, 8 Kebiasaan Ini Juga Mencegah Penurunan Kognitif Menurut Psikologi

Minggu, 5 Juli 2026 | 20.17 WIB

7 Kebiasaan Halus yang Cepat Menunjukkan Seseorang Lebih Pintar daripada yang Mereka Tunjukkan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Halus yang Cepat Menunjukkan Seseorang Lebih Pintar daripada yang Mereka Tunjukkan Menurut Psikologi

Minggu, 5 Juli 2026 | 06.49 WIB

11 Kebiasaan Orang Tidak Mudah Tersinggung Punya Ketahanan Mental yang Kuat Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

11 Kebiasaan Orang Tidak Mudah Tersinggung Punya Ketahanan Mental yang Kuat Menurut Psikologi

Sabtu, 4 Juli 2026 | 22.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore