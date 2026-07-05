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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 20.11 WIB

Wajib Ditiru, 7 Sikap Orang yang Tetap Bahagia Meski Tidak Kaya Menurut Psikologi

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Ilsutrasi seseorang tidak bahagia saat liburan (Freepik)

JawaPos.com – Dalam pandangan psikologi, kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya harta. Faktor seperti cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, dan sikap terhadap hidup justru punya peran yang jauh lebih besar.

Orang yang bisa tetap bahagia meski tidak bergelimang materi umumnya memiliki kebiasaan yang menumbuhkan rasa syukur dan memberi makna pada hidup.

Perilaku seperti ini menunjukkan kemampuan mengelola emosi dengan baik tanpa terlalu bergantung pada hal-hal yang bersifat materi.

Selain itu, psikologi juga menilai bahwa orang-orang seperti ini biasanya memiliki hubungan sosial yang hangat serta prinsip hidup yang kuat.

Dilansir dari geediting.com, ada tujuh perilaku yang kerap dimiliki orang yang hidup bahagia meski tidak kaya menurut psikologi.

1. Mengutamakan pengalaman daripada barang materi

Orang yang hidup bahagia tanpa kekayaan berlimpah memahami bahwa gadget terbaru atau mobil mewah tidak akan memberikan kebahagiaan yang berkelanjutan.

Mereka lebih memilih untuk fokus pada pengalaman hidup seperti bepergian, mencoba hobi baru, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tercinta.

Pengalaman-pengalaman ini menjadi hal yang benar-benar memperkaya kehidupan karena kenangan dari pengalaman tersebut akan bertahan lama bahkan setelah daya tarik benda-benda fisik memudar.

Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia cenderung beradaptasi dengan hal-hal baru, sehingga ponsel baru yang awalnya sangat menarik pada akhirnya hanya akan menjadi benda biasa saja.

Berbeda dengan pengalaman yang menjadi bagian dari identitas dan cerita hidup seseorang, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang.

2. Mengembangkan sikap bersyukur

Konsep jurnal syukur terbukti mampu mengubah perspektif hidup seseorang secara menyeluruh dari yang awalnya terpaku pada kekurangan menjadi menghargai apa yang sudah dimiliki.

Dengan mencatat tiga hal yang patut disyukuri setiap hari, seseorang mulai fokus pada aspek positif dalam hidupnya seperti hubungan dengan keluarga, kesehatan, dan tempat tinggal yang nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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