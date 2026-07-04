Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.40 WIB

Menurut Psikologi, 7 Hal yang Secara Alami Berhenti Anda Jelaskan Setelah Anda Mencapai Kematangan Emosional

seseorang yang mencapai kematangan emosional./Magnific/katemangostar - Image

seseorang yang mencapai kematangan emosional./Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Kematangan emosional bukan berarti seseorang menjadi dingin, acuh, atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah kondisi ketika seseorang lebih sadar akan batas energi, nilai diri, dan tidak lagi merasa perlu membuktikan segalanya kepada orang lain.

Dalam psikologi perkembangan dan regulasi emosi, kematangan emosional sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola reaksi, menerima hal yang tidak bisa dikendalikan, serta memilih dengan bijak kapan harus merespons dan kapan harus diam.

Salah satu tanda paling jelas dari kematangan emosional adalah ini: Anda berhenti menjelaskan banyak hal kepada orang yang tidak siap memahami Anda.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat 7 hal yang secara alami berhenti Anda jelaskan ketika Anda sudah matang secara emosional.

1. Anda berhenti menjelaskan keputusan hidup Anda kepada semua orang

Saat masih belum matang secara emosional, banyak orang merasa perlu membela setiap pilihan: pekerjaan, pasangan, gaya hidup, hingga cara mereka menghabiskan waktu.

Namun, ketika seseorang mencapai kematangan emosional, mereka memahami bahwa:

Tidak semua orang perlu setuju
Tidak semua orang memiliki konteks hidup yang sama
Penjelasan tidak selalu menghasilkan pemahaman

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep self-differentiation, yaitu kemampuan untuk tetap stabil secara emosional meskipun orang lain tidak menyetujui kita.

Orang yang matang akan lebih memilih berkata:
“Ini pilihan saya,” daripada masuk ke debat panjang yang tidak produktif.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Membenci Hari Ulang Tahunmu, Kemungkinan Besar Kamu Memiliki 8 Luka Emosional Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Membenci Hari Ulang Tahunmu, Kemungkinan Besar Kamu Memiliki 8 Luka Emosional Ini Menurut Psikologi

Minggu, 5 Juli 2026 | 06.52 WIB

9 Keluhan yang Sering Diucapkan Orang Lemah Mental dan Emosional Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

9 Keluhan yang Sering Diucapkan Orang Lemah Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Kamis, 2 Juli 2026 | 20.55 WIB

Jarang Disadari, 5 Sikap Manis Pria Ini Ternyata Taktik Manipulatif - Image
Kepribadian

Jarang Disadari, 5 Sikap Manis Pria Ini Ternyata Taktik Manipulatif

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore