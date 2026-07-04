Menurut Psikologi, Membenci Hari Ulang Tahunmu, Kemungkinan Besar Kamu Memiliki 8 Luka Emosional Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, ulang tahun adalah hari yang paling ditunggu setiap tahunnya. Mereka merayakannya bersama keluarga, sahabat, atau pasangan. Ada yang menikmati kejutan, menerima ucapan selamat, hingga menjadikan hari tersebut sebagai momen refleksi dan rasa syukur.

Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama.

Ada orang yang justru merasa cemas ketika tanggal ulang tahunnya semakin dekat. Mereka memilih mematikan notifikasi media sosial, menghindari perayaan, bahkan berharap tidak ada seorang pun yang mengingat hari tersebut. Bagi mereka, ulang tahun bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan pemicu kesedihan, kecemasan, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan.

Jika kamu termasuk orang yang membenci hari ulang tahunmu, bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Dalam psikologi, reaksi tersebut terkadang berkaitan dengan pengalaman hidup, pola pengasuhan, serta luka emosional yang belum benar-benar pulih.

Tentu saja, tidak semua orang yang tidak menyukai ulang tahun memiliki trauma atau gangguan psikologis. Ada banyak alasan sederhana, seperti tidak suka menjadi pusat perhatian atau lebih menyukai perayaan yang tenang. Namun, jika setiap ulang tahun selalu memunculkan emosi negatif yang intens, mungkin ada luka batin yang sedang berbicara.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat delapan luka emosional yang bisa saja menjadi penyebabnya.

1. Luka Penolakan (Rejection)

Luka penolakan biasanya terbentuk sejak masa kecil ketika seseorang merasa tidak diterima, diabaikan, atau dianggap tidak cukup baik oleh orang-orang yang penting dalam hidupnya.

Saat ulang tahun tiba, perhatian dari orang lain justru bisa terasa tidak nyaman. Ada pikiran seperti: