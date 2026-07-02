9 Keluhan yang Sering Diucapkan Orang Lemah Mental dan Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang yang lemah mental dan emosional cenderung mengeluhkan hal yang sama secara berulang tanpa pernah benar-benar berubah.

Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan mengeluh terus-menerus justru memperkuat pola pikir negatif dalam otak seseorang.

Pola keluhan ini sering menjadi cara untuk menghindari tanggung jawab sekaligus bertahan dalam zona nyaman mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (2/6), berikut sembilan hal yang paling sering dikeluhkan oleh orang-orang dengan kondisi mental dan emosional yang rapuh.

1. Batasan yang ditetapkan orang lain

Orang yang lemah secara emosional sering merasa berhak atas waktu dan energi orang lain tanpa rasa syukur.

Batasan yang ditetapkan terasa seperti serangan personal karena menghalangi mereka mendapatkan apa yang diinginkan.