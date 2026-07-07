7 Hal yang Dilakukan Orang-Orang Cerdas Secara Emosional yang Membuat Mereka Lebih Sukses Seiring Waktu Menurut Psikologi

seseorang yang cerdas secara emosional. (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali dikaitkan dengan tingkat kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi. Padahal, berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi atau emotional intelligence (kecerdasan emosional) memiliki peran yang tidak kalah penting. Bahkan, banyak individu dengan kemampuan akademis biasa saja mampu mencapai kesuksesan luar biasa karena mereka tahu bagaimana memahami diri sendiri, membangun hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin.



Kecerdasan emosional bukanlah bakat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Kemampuan ini dapat dipelajari, dilatih, dan terus berkembang sepanjang hidup. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya tidak hanya berhasil dalam karier, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang lebih harmonis, tingkat stres yang lebih rendah, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi.



Lalu, apa saja kebiasaan yang membuat mereka terus berkembang dan semakin sukses dari waktu ke waktu?



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (7/7), terdapat tujuh hal yang dilakukan orang-orang cerdas secara emosional menurut psikologi.



1. Mereka Mengenali Emosi Sebelum Bereaksi



Salah satu ciri paling mendasar dari kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali apa yang sedang dirasakan. Orang yang cerdas secara emosional tidak langsung bereaksi ketika marah, kecewa, atau tersinggung. Sebaliknya, mereka berhenti sejenak untuk memahami emosi yang muncul.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai self-awareness. Kesadaran diri membantu seseorang memahami mengapa ia merasa marah, cemas, atau sedih sehingga respons yang diberikan menjadi lebih bijaksana.



Misalnya, ketika mendapat kritik dari atasan, mereka tidak langsung membela diri atau menyalahkan orang lain. Mereka mencoba bertanya kepada diri sendiri, "Mengapa kritik ini membuatku kesal? Apakah ada bagian yang memang bisa aku perbaiki?"



Dengan mengenali emosi lebih dahulu, mereka menghindari keputusan impulsif yang sering kali berujung pada penyesalan.



Pada akhirnya, kebiasaan ini membantu membangun reputasi sebagai pribadi yang dewasa, tenang, dan dapat dipercaya.



2. Mereka Mampu Mengendalikan Emosi dalam Situasi Sulit



Setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Bedanya, orang yang cerdas secara emosional tidak membiarkan tekanan mengendalikan perilakunya.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai self-regulation. Mereka memahami bahwa emosi yang kuat memang wajar, tetapi tidak harus selalu dilampiaskan saat itu juga.



Ketika menghadapi konflik di tempat kerja, misalnya, mereka memilih berdiskusi setelah emosi mereda daripada melontarkan kata-kata yang dapat merusak hubungan.



Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan. Sebaliknya, mereka mengelola emosi dengan cara yang sehat, seperti mengambil napas dalam, berjalan sebentar, menulis jurnal, atau menenangkan diri sebelum berbicara.



Kebiasaan ini membuat mereka lebih dihormati karena mampu berpikir jernih bahkan dalam situasi yang penuh tekanan.



3. Mereka Mendengarkan Lebih Banyak daripada Berbicara



Banyak orang mengira bahwa menjadi komunikator hebat berarti pandai berbicara. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa mendengarkan secara aktif merupakan salah satu keterampilan sosial paling penting.



Orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi benar-benar memperhatikan lawan bicara. Mereka tidak sibuk menyusun jawaban ketika orang lain masih berbicara.



Mereka memberikan kontak mata, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain sebelum memberikan pendapat.



Kebiasaan sederhana ini membuat orang merasa dihargai.



Akibatnya, mereka lebih mudah membangun kepercayaan, memperluas jaringan, serta menciptakan hubungan kerja yang kuat. Dalam jangka panjang, hubungan yang sehat sering kali menjadi salah satu faktor utama yang membuka berbagai peluang kesuksesan.



4. Mereka Tidak Takut Menerima Kritik



Orang yang kurang matang secara emosional sering menganggap kritik sebagai serangan terhadap harga diri. Sebaliknya, individu dengan kecerdasan emosional tinggi melihat kritik sebagai informasi yang dapat membantu mereka berkembang.



Mereka mampu memisahkan antara identitas pribadi dengan umpan balik yang diterima.



Jika kritik tersebut benar, mereka akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi. Jika kritik itu tidak berdasar, mereka tidak membiarkannya mengganggu ketenangan batin.



Psikologi menyebut pola pikir seperti ini sebagai bagian dari growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat terus berkembang melalui pembelajaran dan pengalaman.



Karena terus belajar dari kesalahan, mereka mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.



5. Mereka Memiliki Empati yang Tinggi



Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain tanpa harus mengalami situasi yang sama.



Orang yang cerdas secara emosional tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan ekspresi wajah, nada suara, serta bahasa tubuh lawan bicara.



Mereka mampu menangkap sinyal emosional yang sering kali luput dari perhatian orang lain.



Dalam dunia kerja, empati membantu mereka menjadi pemimpin yang lebih baik, rekan kerja yang menyenangkan, dan negosiator yang efektif.



Sementara dalam kehidupan pribadi, empati memperkuat hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun sahabat.



Psikologi menunjukkan bahwa hubungan sosial yang positif merupakan salah satu prediktor terkuat terhadap kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang.



6. Mereka Fokus pada Solusi, Bukan Terjebak dalam Masalah



Ketika menghadapi kegagalan, orang yang cerdas secara emosional tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk menyalahkan keadaan.



Mereka memang mengakui rasa kecewa, tetapi setelah itu perhatian mereka beralih pada pertanyaan yang lebih produktif, seperti:



Apa yang bisa dipelajari dari situasi ini?

Langkah apa yang bisa dilakukan sekarang?

Bagaimana agar kesalahan yang sama tidak terulang?



Pendekatan ini membuat mereka lebih tangguh menghadapi tantangan.



Psikologi menyebut kemampuan tersebut sebagai resilience, yaitu daya lenting untuk bangkit setelah mengalami kesulitan.



Semakin sering seseorang mampu bangkit dari kegagalan, semakin besar pula peluangnya mencapai tujuan dalam jangka panjang.



7. Mereka Terus Belajar dan Mengembangkan Diri



Salah satu kebiasaan yang hampir selalu dimiliki orang-orang sukses adalah keinginan untuk terus belajar.



Orang yang cerdas secara emosional sadar bahwa dunia terus berubah. Karena itu, mereka tidak merasa sudah mengetahui segalanya.



Mereka terbuka terhadap pengalaman baru, membaca buku, mengikuti pelatihan, meminta masukan dari orang lain, dan tidak malu mengakui ketika belum memahami sesuatu.



Sikap rendah hati ini membuat mereka terus bertumbuh.



Dalam psikologi, kemampuan beradaptasi merupakan salah satu faktor penting yang membantu seseorang bertahan sekaligus berkembang di tengah perubahan.



Alih-alih takut menghadapi tantangan baru, mereka justru melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.



Penutup



Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa pintar seseorang dalam memecahkan soal matematika atau seberapa tinggi nilai akademiknya. Dalam banyak situasi kehidupan, kemampuan memahami dan mengelola emosi justru menjadi pembeda utama antara orang yang berkembang dengan mereka yang mudah menyerah.



Tujuh kebiasaan di atas—mengenali emosi, mengendalikan diri, mendengarkan dengan baik, menerima kritik, memiliki empati, fokus pada solusi, dan terus belajar—adalah fondasi kecerdasan emosional yang terbukti membantu seseorang mencapai kesuksesan secara bertahap.



