Anda Tahu Seseorang Diam-diam Iri kepada Anda Ketika Mereka Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam iri kepada temannya / foto: Magnific/gpointstudio

JawaPos.com - Perasaan iri atau envy adalah emosi manusia yang sangat umum. Dalam psikologi, iri muncul ketika seseorang merasa orang lain memiliki sesuatu yang mereka inginkan—bisa berupa pencapaian, status sosial, hubungan, atau bahkan kepercayaan diri.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), banyak orang justru menyembunyikannya karena alasan sosial, etika, atau citra diri. Akibatnya, perilaku iri sering muncul dalam bentuk halus dan tidak langsung.



Tetapi juga perlu dicatat: perilaku-perilaku berikut tidak bisa dijadikan bukti pasti seseorang iri. Bisa saja itu hanya kesalahpahaman, perbedaan kepribadian, atau konteks situasi.



Dengan kata lain, ini bukan “alat deteksi pasti”, melainkan pola psikologis yang kadang berkaitan dengan rasa iri yang tidak tersampaikan.



1. Mereka memberi pujian yang terasa “ganjil” atau tidak tulus



Orang yang menyimpan iri kadang tetap memberi pujian, tetapi dengan nada yang terasa kurang hangat atau sedikit menyelipkan sindiran halus.



Contohnya:



“Wah, hebat juga kamu bisa berhasil… aku nggak nyangka.”

“Bagus sih, tapi mungkin cuma kebetulan aja ya?”



Dalam psikologi sosial, ini disebut backhanded compliment—pujian yang bercampur dengan penurunan nilai.



Namun, tidak semua pujian seperti ini berasal dari iri. Bisa juga karena orang tersebut kurang terampil dalam komunikasi sosial.



2. Mereka sering meremehkan pencapaian Anda



Seseorang yang iri cenderung mengurangi nilai dari keberhasilan orang lain untuk melindungi harga diri mereka sendiri.



Misalnya:



Menganggap pencapaian Anda “tidak terlalu sulit”

Mengatakan “semua orang juga bisa kalau punya kesempatan”

Membandingkan dengan standar yang mengecilkan usaha Anda



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai downward comparison defense—cara ego melindungi diri dengan mengecilkan orang lain.



3. Mereka cepat mengganti topik saat Anda berhasil



Ketika Anda berbicara tentang pencapaian, mereka tampak kurang antusias atau cepat mengalihkan pembicaraan.



Ini bisa terjadi karena:



Ketidaknyamanan emosional

Perasaan tidak cukup baik dibandingkan Anda

Keinginan untuk menghindari rasa tidak nyaman



Namun, perlu diingat: sebagian orang memang tidak nyaman membahas keberhasilan (baik orang lain maupun diri sendiri) tanpa ada unsur iri.



4. Mereka tampak “bersaing” secara tidak sehat



Alih-alih mendukung, mereka selalu ingin “menyamai” atau bahkan “melampaui” Anda secara cepat dan terburu-buru.



Contoh:



Anda membeli sesuatu → mereka segera membeli yang lebih mahal

Anda mencapai sesuatu → mereka langsung menceritakan pencapaian serupa



Dalam psikologi, ini disebut competitive escalation, yang bisa muncul dari iri atau kebutuhan validasi diri.



Namun kompetisi juga bisa sehat—jadi konteks sangat penting.



5. Mereka memberi kritik yang tidak membangun



Orang yang iri kadang menyamarkan perasaan mereka dalam bentuk kritik yang tidak membantu.



Ciri-cirinya:



Fokus pada kelemahan kecil

Tidak memberi solusi

Terlihat seperti mencari kesalahan



Berbeda dengan kritik konstruktif, ini lebih bertujuan menurunkan rasa percaya diri orang lain.



Namun, kritik keras tidak selalu berarti iri—bisa juga gaya komunikasi yang blak-blakan.



6. Mereka terlihat kurang bahagia atas kabar baik Anda



Ketika Anda berbagi kabar baik, respons mereka:



datar

singkat

atau kurang ekspresif



Dalam psikologi emosi, ini bisa terkait dengan envy-induced emotional suppression, yaitu menekan ekspresi karena merasa tidak nyaman.



Tetapi jangan langsung menyimpulkan: sebagian orang memang memiliki ekspresi emosi yang datar secara alami (low emotional expressiveness).



7. Mereka sering membandingkan diri dengan Anda



Orang yang menyimpan iri sering secara halus membandingkan hidup mereka dengan hidup Anda.



Contoh:



“Kamu enak ya, aku nggak kayak kamu…”

“Kamu selalu beruntung sih dibanding aku”

Atau sebaliknya: menonjolkan kelebihan mereka untuk menyeimbangkan perasaan



Dalam psikologi, ini disebut social comparison theory (Leon Festinger), di mana manusia secara alami membandingkan diri dengan orang lain untuk menilai diri mereka sendiri.



Iri muncul ketika perbandingan ini terasa tidak seimbang.



Penting: Jangan Terburu-buru Menyimpulkan



Walaupun perilaku di atas bisa berkaitan dengan iri, psikologi modern menekankan bahwa:



Tidak ada satu perilaku pun yang cukup untuk “mendiagnosis” iri

Konteks hubungan sangat penting

Kepribadian, budaya, dan gaya komunikasi sangat berpengaruh



Kadang orang terlihat dingin bukan karena iri, tetapi karena:



introvert

kurang ekspresif

sedang stres

atau tidak sadar dengan dampak kata-katanya

Kesimpulan



Iri adalah emosi manusia yang normal, bukan sesuatu yang selalu negatif. Namun, ketika tidak dikelola dengan baik, ia bisa muncul dalam bentuk perilaku halus seperti meremehkan, membandingkan, atau memberi respons dingin.



Kunci utamanya bukan “mendeteksi siapa yang iri”, tetapi:



memahami dinamika sosial dengan bijak

tidak bereaksi berlebihan

dan menjaga batas emosional yang sehat



Karena pada akhirnya, ketenangan Anda tidak seharusnya bergantung pada apakah orang lain iri atau tidak—melainkan pada bagaimana Anda merespons dunia di sekitar Anda.



Kalau kamu mau, aku bisa

buat versi yang lebih “tajam” (lebih viral gaya media sosial) atau