Orang yang Membutuhkan Keheningan Total untuk Berkonsentrasi Sering Kali Menunjukkan 7 Perilaku Ini

seseorang yang membutuhkan keheningan total / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin bising, tidak semua orang mampu berpikir jernih ketika dikelilingi suara. Sebagian orang masih bisa bekerja sambil mendengarkan musik, berbincang, atau bahkan berada di tengah keramaian. Namun, ada pula mereka yang justru membutuhkan keheningan total agar dapat berkonsentrasi secara maksimal.



Menariknya, kebutuhan akan suasana yang tenang bukan berarti seseorang antisosial, pemalu, atau sulit beradaptasi. Dalam psikologi, setiap individu memiliki tingkat sensitivitas terhadap rangsangan lingkungan yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, suara-suara kecil yang dianggap sepele justru mampu mengganggu proses berpikir, memori kerja, hingga kemampuan mengambil keputusan.



Orang-orang seperti ini sering kali menunjukkan sejumlah perilaku khas tanpa mereka sadari. Perilaku tersebut bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara alami otak mereka menjaga fokus dan mengurangi beban kognitif.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), terdapat tujuh perilaku yang sering dimiliki oleh orang yang membutuhkan keheningan total untuk berkonsentrasi menurut perspektif psikologi.



1. Mudah Teralihkan oleh Suara Kecil



Banyak orang dapat mengabaikan suara kipas angin, percakapan dari ruangan sebelah, atau notifikasi ponsel yang berbunyi. Namun bagi mereka yang sangat membutuhkan keheningan, suara-suara tersebut terasa jauh lebih mengganggu.



Dalam psikologi kognitif, perhatian manusia memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika suara-suara lain masuk secara bersamaan, otak harus membagi sumber daya untuk memproses informasi tersebut. Akibatnya, konsentrasi terhadap tugas utama menjadi menurun.



Karena itulah, mereka sering meminta orang lain mengecilkan volume televisi, mematikan musik, atau memilih tempat yang jauh dari keramaian saat bekerja.



Hal ini bukan berarti mereka ingin mengontrol lingkungan, melainkan karena otak mereka lebih sulit menyaring gangguan suara dibandingkan sebagian besar orang.



2. Lebih Produktif Saat Bekerja Sendiri



Orang yang membutuhkan ketenangan biasanya menunjukkan produktivitas terbaik ketika bekerja secara mandiri.



Bukan karena mereka tidak mampu bekerja dalam tim, tetapi karena bekerja sendirian memberi mereka kontrol penuh atas lingkungan kerja. Mereka dapat mengatur pencahayaan, posisi meja, waktu istirahat, hingga tingkat kebisingan sesuai kebutuhan.



Ketika terlalu banyak interaksi terjadi secara bersamaan, perhatian mereka mudah terbagi sehingga kualitas pekerjaan menurun.



Inilah sebabnya mereka sering memilih datang lebih pagi ke kantor, bekerja setelah semua orang pulang, atau mencari ruang kerja yang lebih sepi.



3. Cenderung Menghindari Tempat yang Ramai Saat Harus Berpikir



Sebagian orang menikmati mengerjakan tugas di kafe yang ramai. Suasana tersebut justru membuat mereka lebih bersemangat.



Sebaliknya, orang yang membutuhkan keheningan akan lebih memilih perpustakaan, ruang pribadi, atau sudut ruangan yang jauh dari lalu lalang orang.



Pilihan tersebut bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi merupakan strategi untuk mengurangi beban sensorik.



Semakin sedikit rangsangan yang masuk, semakin besar kemampuan otak mereka untuk memusatkan perhatian pada satu pekerjaan.



4. Merasa Cepat Lelah Setelah Terpapar Kebisingan



Kebisingan yang berlangsung terus-menerus ternyata dapat meningkatkan stres psikologis pada sebagian individu.



Orang yang sangat sensitif terhadap suara sering merasa cepat lelah setelah menghadiri rapat panjang, berada di pusat perbelanjaan, atau menghadiri acara yang dipenuhi percakapan.



Bahkan ketika mereka tampak baik-baik saja, energi mental mereka sebenarnya terkuras untuk terus menyaring berbagai suara yang masuk.



Karena itu, mereka biasanya membutuhkan waktu menyendiri setelah berada di lingkungan yang ramai agar dapat memulihkan energi.



5. Memiliki Ritual Khusus Sebelum Mulai Bekerja



Tanpa disadari, mereka sering memiliki rutinitas tertentu sebelum memulai aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Misalnya:



Menutup pintu ruangan.

Mematikan notifikasi ponsel.

Merapikan meja kerja.

Menggunakan headphone peredam suara.

Memastikan tidak ada orang yang mengganggu.



Rutinitas ini berfungsi sebagai sinyal bagi otak bahwa sudah waktunya memasuki mode fokus.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan semacam ini dapat membantu meningkatkan konsistensi perhatian karena otak belajar mengaitkan ritual tertentu dengan aktivitas berpikir mendalam.



6. Sulit Berpindah Fokus Ketika Sudah Terganggu



Salah satu karakteristik yang sering muncul adalah sulitnya kembali berkonsentrasi setelah perhatian terpecah.



Misalnya, saat sedang menyusun laporan lalu ada seseorang mengajak mengobrol selama dua menit.



Bagi sebagian orang, mereka bisa langsung kembali bekerja.



Namun bagi individu yang membutuhkan keheningan, gangguan singkat tersebut dapat membuat mereka kehilangan alur berpikir dan membutuhkan waktu beberapa menit bahkan lebih lama untuk kembali menemukan ritme kerja.



Fenomena ini berkaitan dengan biaya perpindahan perhatian (attention switching cost), yaitu waktu yang dibutuhkan otak untuk kembali fokus setelah terjadi interupsi.



7. Sangat Menikmati Momen Sunyi



Perilaku terakhir sering kali paling terlihat.



Mereka benar-benar menikmati suasana hening.



Keheningan bukan dianggap membosankan, melainkan memberikan rasa nyaman, damai, dan membantu pikiran menjadi lebih jernih.



Mereka mungkin menikmati membaca buku tanpa musik, berjalan pagi tanpa mendengarkan apa pun, atau sekadar duduk beberapa menit dalam keadaan tenang.



Bagi mereka, keheningan adalah kesempatan bagi otak untuk mengatur kembali informasi, mengurangi kelelahan mental, dan memulihkan energi.



Mengapa Hal Ini Terjadi?



Psikologi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tingkat sensitivitas sensorik yang berbeda.



Beberapa individu lebih mudah memfilter informasi yang tidak relevan sehingga suara di sekitar tidak terlalu mengganggu.



Sebaliknya, individu dengan sensitivitas yang lebih tinggi akan memproses lebih banyak rangsangan dari lingkungan. Akibatnya, kebisingan kecil pun dapat meningkatkan beban kerja otak.



Selain itu, kebutuhan akan keheningan juga dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, tingkat stres, kualitas tidur, hingga karakteristik kepribadian. Tidak semua orang yang menyukai suasana tenang adalah introver, begitu pula tidak semua ekstrover menyukai lingkungan yang bising.



Bukan Kelemahan, Melainkan Cara Otak Bekerja



Membutuhkan keheningan untuk berkonsentrasi bukanlah tanda kelemahan atau ketidakmampuan beradaptasi.



Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memahami kondisi terbaik bagi dirinya untuk menghasilkan performa optimal.



Banyak penulis, ilmuwan, peneliti, programmer, hingga seniman sengaja menciptakan lingkungan kerja yang tenang karena mereka menyadari betapa pentingnya fokus mendalam dalam menghasilkan karya berkualitas.



Daripada memaksa diri mengikuti kebiasaan orang lain, mengenali kebutuhan pribadi justru dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesehatan mental.



Penutup



Tidak semua orang mampu berkonsentrasi di tengah kebisingan. Bagi sebagian individu, keheningan merupakan kebutuhan, bukan kemewahan. Mereka mungkin tampak sensitif terhadap suara, lebih suka bekerja sendiri, menghindari keramaian, atau menikmati waktu sunyi tanpa alasan yang disadari.



Psikologi menunjukkan bahwa perilaku-perilaku tersebut merupakan bagian dari cara otak mengelola perhatian dan energi mental. Selama tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan lingkungan yang tenang adalah variasi normal dalam cara manusia berpikir dan bekerja.



Memahami hal ini juga membantu kita menjadi lebih menghargai perbedaan gaya belajar dan bekerja setiap orang. Sebab pada akhirnya, kondisi terbaik untuk berkonsentrasi tidak selalu sama bagi semua individu.