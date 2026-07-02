8 Perilaku Halus yang Muncul karena Sering Dibandingkan dengan Orang Lain Saat Masih Kecil Menurut Psikologi

seseorang yang sering dibandingkan dengan orang lain / foto: Magnific/stockking

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Namun, tanpa disadari, ada kebiasaan yang tampak sepele tetapi dapat meninggalkan dampak emosional dalam jangka panjang, yaitu membandingkan anak dengan saudara, teman, atau anak orang lain.



Kalimat seperti, "Lihat kakakmu, kenapa kamu tidak bisa seperti dia?", atau "Anak tetangga saja nilainya selalu bagus," mungkin dimaksudkan sebagai motivasi. Sayangnya, menurut berbagai kajian psikologi perkembangan, perbandingan yang dilakukan berulang kali justru dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri hingga dewasa.



Anak yang sering dibandingkan tidak selalu menunjukkan luka emosional secara terang-terangan. Banyak di antaranya tumbuh menjadi orang dewasa yang tampak baik-baik saja, tetapi menyimpan berbagai pola perilaku halus yang berakar dari pengalaman masa kecil tersebut.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/7), terdapat delapan perilaku halus yang sering muncul menurut perspektif psikologi.



1. Sulit Merasa Puas dengan Pencapaian Sendiri



Orang yang sering dibandingkan sejak kecil cenderung mengukur keberhasilannya berdasarkan standar orang lain, bukan berdasarkan perkembangan dirinya sendiri.



Ketika berhasil mencapai suatu target, mereka hanya merasa puas dalam waktu singkat. Tak lama kemudian muncul pikiran bahwa masih ada orang yang lebih hebat, lebih pintar, atau lebih sukses.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan kecenderungan melakukan upward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan orang yang dianggap lebih unggul. Akibatnya, rasa syukur terhadap pencapaian pribadi menjadi sulit berkembang.



Lama-kelamaan, mereka hidup dalam siklus mengejar kesempurnaan tanpa pernah benar-benar menikmati hasil kerja kerasnya.



2. Sangat Sensitif terhadap Kritik



Anak yang terbiasa dibandingkan sering kali merasa bahwa dirinya hanya dihargai ketika berhasil memenuhi harapan orang lain.



Ketika dewasa, kritik kecil pun bisa terasa seperti penolakan terhadap seluruh identitas dirinya.



Padahal, orang lain mungkin hanya memberikan masukan biasa. Namun, otak mereka menghubungkan kritik tersebut dengan pengalaman masa kecil ketika kesalahan selalu dijadikan alasan untuk membandingkan mereka dengan orang lain.



Karena itu, mereka cenderung mudah tersinggung, defensif, atau justru kehilangan kepercayaan diri setelah menerima kritik.



3. Terlalu Haus Akan Validasi



Perilaku lain yang sering muncul adalah kebutuhan besar untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan.



Mereka merasa lebih tenang ketika dipuji, diapresiasi, atau mendapatkan persetujuan dari orang lain. Sebaliknya, jika tidak memperoleh pengakuan, mereka mudah meragukan kemampuan sendiri.



Dalam psikologi, kebutuhan validasi yang berlebihan sering berkaitan dengan pembentukan harga diri yang bergantung pada penilaian eksternal (contingent self-esteem).



Karena sejak kecil nilai dirinya sering diukur melalui perbandingan, mereka belajar bahwa penghargaan datang dari pencapaian, bukan dari keberadaan dirinya sebagai individu.



4. Sulit Mengenali Jati Diri Sendiri



Ketika masa kecil dipenuhi tuntutan untuk menjadi seperti orang lain, anak sering kehilangan kesempatan mengenali minat, bakat, dan kepribadiannya sendiri.



Saat dewasa, mereka bisa merasa bingung menentukan tujuan hidup, karier, bahkan keputusan sederhana.



Mereka lebih sering bertanya, "Apa yang diharapkan orang lain dariku?" dibandingkan "Apa yang sebenarnya aku inginkan?"



Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa pembentukan identitas membutuhkan lingkungan yang mendukung eksplorasi diri, bukan lingkungan yang terus-menerus menuntut anak menjadi versi orang lain.



5. Cenderung Menjadi Perfeksionis



Perfeksionisme sering kali bukan muncul karena ingin menjadi yang terbaik, melainkan karena takut dianggap kurang baik.



Orang yang sering dibandingkan belajar bahwa kesalahan membawa konsekuensi berupa kritik atau perbandingan baru.



Akibatnya, mereka berusaha menghindari kesalahan sekecil apa pun.



Mereka bisa menghabiskan waktu berlebihan untuk menyelesaikan pekerjaan, sulit mendelegasikan tugas, bahkan menunda memulai sesuatu karena takut hasilnya tidak sempurna.



Dalam jangka panjang, pola ini dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan kelelahan emosional.



6. Sulit Ikut Bahagia atas Kesuksesan Orang Lain



Sebagian orang yang mengalami pengalaman ini tidak benar-benar iri, tetapi sulit menikmati keberhasilan orang lain.



Setiap kali melihat teman memperoleh promosi, penghargaan, atau pencapaian tertentu, muncul dorongan untuk membandingkan diri secara otomatis.



Pikiran seperti, "Kenapa aku belum sampai di sana?" muncul tanpa disadari.



Hal ini terjadi karena sejak kecil otak terbiasa memandang kehidupan sebagai kompetisi, bukan perjalanan yang unik bagi setiap individu.



Dengan kesadaran diri dan latihan mengelola emosi, pola tersebut sebenarnya dapat diubah.



7. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Banyak orang yang sering dibandingkan tumbuh menjadi pengkritik terbesar bagi dirinya sendiri.



Mereka memiliki dialog internal yang keras, misalnya:



"Kamu kurang pintar."



"Harusnya bisa lebih baik."



"Orang lain pasti lebih mampu."



Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan berkembangnya inner critic, yaitu suara batin yang terbentuk dari pengalaman evaluasi negatif yang terus-menerus.



Akibatnya, mereka lebih mudah menyalahkan diri daripada memberikan ruang untuk belajar dan berkembang.



Padahal, penelitian menunjukkan bahwa sikap penuh belas kasih terhadap diri sendiri (self-compassion) justru lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan kesehatan mental.



8. Sulit Percaya Bahwa Dirinya Sudah Cukup Berharga



Dampak paling halus sekaligus paling mendalam adalah munculnya keyakinan bahwa nilai diri selalu bergantung pada pencapaian.



Mereka merasa harus bekerja lebih keras, tampil lebih baik, atau menjadi lebih sukses agar layak dicintai dan dihargai.



Padahal, psikologi humanistik menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai sebagai manusia tanpa harus memenuhi standar tertentu.



Belajar menerima diri bukan berarti berhenti berkembang. Sebaliknya, penerimaan diri menjadi fondasi yang sehat untuk bertumbuh tanpa dibayangi rasa takut akan perbandingan.



Penutup



Sering dibandingkan dengan orang lain saat masih kecil bukan berarti seseorang akan mengalami dampak negatif sepanjang hidupnya. Namun, pengalaman tersebut memang dapat membentuk pola pikir dan perilaku tertentu yang terbawa hingga dewasa apabila tidak disadari.



Kabar baiknya, otak manusia memiliki kemampuan untuk berubah melalui proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan meningkatkan kesadaran diri, membangun harga diri yang sehat, serta belajar menghargai perjalanan hidup sendiri, seseorang dapat melepaskan kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat.



Pada akhirnya, setiap individu memiliki keunikan, kecepatan berkembang, dan jalan hidup yang berbeda. Membandingkan diri secara terus-menerus hanya akan mengaburkan potensi yang sebenarnya sudah dimiliki. Belajar menerima diri dan menghargai proses merupakan langkah penting menuju kehidupan yang lebih sehat secara emosional dan lebih damai.