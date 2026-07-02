Jika Seseorang Bercerai Lebih dari Sekali, Mereka Mungkin Menunjukkan 7 Kepribadian Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang telah bercerai lebih dari satu kali (Magnific/Wirestock)
JawaPos.com - Perceraian merupakan salah satu keputusan terbesar dalam hidup seseorang yang membawa dampak emosional, sosial, dan psikologis yang mendalam.
Ketika perceraian terjadi lebih dari sekali, kondisi ini biasanya menandakan adanya pola berulang dalam cara seseorang membangun dan mempertahankan sebuah hubungan.
Dari sudut pandang psikologi, individu yang mengalami perceraian dua kali atau lebih sering kali membentuk atau menunjukkan ciri kepribadian tertentu. Karakteristik ini biasanya muncul sebagai respons dari pengalaman masa lalu mereka.
Menariknya, banyak dari sifat-sifat ini berkembang tanpa disadari, lalu memengaruhi cara mereka menyikapi cinta, mengatasi konflik, serta membangun kedekatan emosional dengan pasangan.
Dilansir dari Geediting, berikut adalah 7 kepribadian yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang telah mengalami perceraian lebih dari sekali menurut psikologi:
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1. Perfeksionis dalam Hubungan
Tanpa disadari, mereka mungkin memiliki ekspektasi hubungan yang sangat tinggi dan perfeksionis.
Mereka ingin pasangan selalu sejalan dengan keinginan mereka, bebas dari kesalahan besar, dan selalu bisa membaca kebutuhan emosional tanpa perlu diminta.
Standar ini sering tidak realistis dan menjadi sumber frustrasi ketika pasangan tidak mampu memenuhinya.
Kekecewaan yang berulang atas ketidaksempurnaan pasangan bisa menjadi pemicu utama konflik dan perpisahan.
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