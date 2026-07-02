7 Frasa yang Digunakan Orang-Orang yang Benar-Benar Karismatik untuk Cepat Memenangkan Hati Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar karismatik/ foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Karisma sering dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki sejak lahir: seseorang yang mudah menarik perhatian, membuat orang nyaman, dan disukai tanpa banyak usaha. Namun, psikologi menunjukkan bahwa karisma bukan hanya soal kepribadian bawaan. Banyak bagian dari karisma dapat dipelajari melalui cara seseorang berkomunikasi.



Orang yang karismatik biasanya bukan mereka yang paling banyak bicara. Justru sering kali mereka adalah orang yang membuat orang lain merasa dilihat, dihargai, dan dipahami.



Salah satu cara paling sederhana untuk membangun daya tarik sosial adalah melalui penggunaan bahasa yang tepat. Kata-kata tertentu dapat menciptakan rasa percaya, kedekatan emosional, dan hubungan yang lebih positif.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/7), terdapat 7 frasa yang sering mencerminkan pola komunikasi orang-orang yang memiliki karisma tinggi.



1. “Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu.”



Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah merasa dipahami.



Banyak orang mendengarkan hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Ketika seseorang sedang bercerita tentang masalah, pengalaman, atau pendapatnya, respons yang langsung menghakimi bisa membuat hubungan menjadi jauh.



Orang yang karismatik biasanya memberikan ruang emosional terlebih dahulu.



Kalimat seperti:



“Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu.”



memberikan pesan:



“Aku mendengarkanmu. Perasaanmu masuk akal. Kamu tidak sendirian.”



Dalam psikologi komunikasi, validasi emosi dapat memperkuat hubungan karena seseorang merasa diterima sebelum masuk ke tahap mencari solusi.



Menariknya, kalimat ini tidak berarti kita selalu setuju dengan seseorang. Memahami perasaan seseorang berbeda dengan menyetujui semua pendapatnya.



2. “Ceritakan lebih banyak tentang itu.”



Orang yang karismatik memiliki rasa ingin tahu yang tulus.



Banyak percakapan gagal karena orang terlalu fokus menceritakan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang menarik secara sosial biasanya membuat orang lain merasa menjadi pusat perhatian.



Frasa:



“Ceritakan lebih banyak tentang itu.”



adalah bentuk undangan.



Kalimat ini menunjukkan bahwa cerita orang tersebut cukup penting untuk didengar.



Menurut psikologi sosial, manusia cenderung menyukai orang yang menunjukkan minat nyata terhadap dirinya. Ketika seseorang merasa didengarkan, mereka lebih mungkin membangun hubungan positif dengan lawan bicaranya.



Orang karismatik tidak selalu menjadi orang paling menarik di ruangan. Mereka sering menjadi orang yang membuat orang lain merasa menarik.



3. “Aku menghargai cara kamu melihat hal itu.”



Setiap orang ingin merasa bahwa perspektifnya memiliki nilai.



Frasa ini bekerja karena menyentuh kebutuhan psikologis manusia untuk mendapatkan penghargaan sosial.



Perhatikan perbedaannya:



“Aku setuju dengan kamu.”



dan



“Aku menghargai cara kamu melihat hal itu.”



Kalimat kedua lebih kuat karena tidak memaksa persetujuan. Kamu bisa menghargai sudut pandang seseorang meskipun memiliki pendapat berbeda.



Orang yang karismatik sering membuat orang lain merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri.



Mereka tidak selalu mencoba menang dalam percakapan. Mereka mencoba membangun koneksi.



4. “Aku senang bertemu denganmu.”



Terlihat sederhana, tetapi banyak orang meremehkan kekuatan penghargaan langsung.



Ketika seseorang mengatakan:



“Aku senang bertemu denganmu.”



dengan tulus, pesan yang diterima adalah:



“Kehadiranmu berarti.”



Dalam hubungan sosial, kesan pertama sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang membuat kita merasa. Orang sering lupa detail percakapan, tetapi mereka mengingat emosi yang muncul saat bersama seseorang.



Orang yang karismatik memahami bahwa membuat orang merasa dihargai sering lebih kuat daripada mencoba terlihat hebat.



5. “Menurutmu bagaimana?”



Orang yang memiliki karisma tinggi tidak hanya menyampaikan pendapat. Mereka memberi ruang.



Frasa:



“Menurutmu bagaimana?”



adalah salah satu cara sederhana untuk menunjukkan bahwa opini orang lain memiliki tempat.



Secara psikologis, pertanyaan terbuka dapat meningkatkan keterlibatan dalam percakapan karena orang merasa kontribusinya dibutuhkan.



Orang yang tidak percaya diri sering berpikir mereka harus membuktikan diri agar disukai.



Namun, orang yang benar-benar percaya diri sering melakukan hal sebaliknya: mereka memberi kesempatan orang lain untuk bersinar.



6. “Aku bisa membayangkan itu tidak mudah.”



Ketika seseorang mengalami sesuatu yang sulit, respons yang terlalu cepat memberi solusi terkadang membuat mereka merasa tidak didengar.



Misalnya seseorang berkata:



“Aku sedang mengalami masa yang berat.”



Respons biasa:



“Jangan dipikirkan.”



Respons yang lebih berempati:



“Aku bisa membayangkan itu tidak mudah.”



Kalimat ini menunjukkan empati tanpa mengambil alih pengalaman orang lain.



Orang karismatik biasanya memiliki kemampuan membaca emosi. Mereka memahami bahwa terkadang seseorang tidak membutuhkan jawaban cepat, tetapi membutuhkan seseorang yang hadir.



7. “Terima kasih sudah cerita kepadaku.”



Ini adalah salah satu frasa yang sering digunakan oleh orang yang mampu membangun hubungan mendalam.



Ketika seseorang membuka diri, sebenarnya mereka memberikan sedikit kepercayaan.



Kalimat:



“Terima kasih sudah cerita kepadaku.”



mengakui keberanian dan kepercayaan tersebut.



Dalam psikologi hubungan, rasa aman emosional adalah fondasi penting dalam membangun kedekatan. Orang cenderung lebih nyaman dengan mereka yang membuat mereka merasa aman untuk terbuka.



Rahasia Karisma Sebenarnya Bukan pada Kata-Kata, Tetapi Niat di Baliknya



Frasa-frasa di atas bukan trik manipulasi sosial.



Mengucapkan kalimat yang tepat tetapi tanpa ketulusan biasanya mudah terasa palsu. Karisma yang kuat muncul ketika bahasa, ekspresi, dan niat seseorang selaras.



Orang yang benar-benar karismatik biasanya memiliki beberapa kebiasaan:



Mereka mendengarkan sebelum bereaksi.

Mereka tidak terburu-buru menghakimi.

Mereka membuat orang lain merasa penting.

Mereka tertarik memahami manusia, bukan hanya memenangkan percakapan.

Mereka hadir sepenuhnya ketika berbicara dengan seseorang.



Pada akhirnya, orang jarang mengingat siapa yang paling pintar dalam sebuah percakapan. Mereka lebih sering mengingat siapa yang membuat mereka merasa dihargai.



Dan sering kali, itulah inti dari karisma: bukan membuat semua orang memperhatikan kita, tetapi membuat orang lain merasa bahwa mereka layak untuk diperhatikan.