8 Tantangan yang Hanya Dipahami oleh Pikiran yang Sangat Kreatif Menurut Psikologi

seseorang yang berpikir kreatif / foto: Magnific/freepik

JawaPos.com - Kreativitas sering dianggap sebagai kemampuan menghasilkan ide baru. Namun dalam psikologi kognitif dan neuropsikologi, kreativitas jauh lebih kompleks: ia melibatkan cara otak menghubungkan informasi, mengelola ambiguitas, hingga menyeimbangkan imajinasi dengan realitas.



Orang dengan tingkat kreativitas tinggi sering terlihat “beruntung” karena ide-idenya mengalir. Padahal di balik itu, ada serangkaian tantangan internal yang tidak selalu terlihat dari luar—dan sering kali hanya dipahami oleh mereka yang mengalami pola pikir serupa.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/7), terdapat delapan tantangan psikologis yang khas pada individu dengan kreativitas tinggi.



1. Overthinking karena terlalu banyak kemungkinan



Dalam psikologi, kreativitas berkaitan dengan divergent thinking—kemampuan menghasilkan banyak solusi untuk satu masalah. Namun efek sampingnya adalah otak tidak berhenti pada satu opsi.



Orang kreatif sering mengalami:



terlalu banyak skenario alternatif

kesulitan memilih satu keputusan final

kecenderungan “membuka terlalu banyak pintu” di kepala



Secara kognitif, ini disebut choice overload. Bagi orang lain, ini terlihat seperti ragu-ragu. Bagi pikiran kreatif, ini adalah dunia yang terlalu kaya untuk disederhanakan terlalu cepat.



2. Sensitivitas tinggi terhadap stimulus (overstimulation)



Banyak penelitian menunjukkan korelasi antara kreativitas dan sensitivitas sensorik serta emosional. Otak kreatif cenderung memproses lebih banyak detail sekaligus.



Akibatnya:



suara kecil terasa mengganggu

lingkungan ramai cepat melelahkan

emosi orang lain mudah “terserap”



Ini bukan sekadar sensitif secara emosional, tetapi juga beban pemrosesan informasi yang lebih tinggi dari rata-rata.



3. Frustrasi ketika ide tidak bisa diwujudkan



Salah satu konflik terbesar dalam psikologi kreativitas adalah jarak antara ide dan eksekusi.



Orang kreatif sering memiliki:



gambaran mental yang sangat jelas

standar internal yang tinggi

kesulitan mengeksekusi karena hasil “di dunia nyata” tidak seindah imajinasi



Fenomena ini dikenal sebagai execution gap—dan sering menimbulkan frustrasi kronis, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena imajinasi bergerak lebih cepat daripada realitas.



4. Rasa “tidak cocok” dengan rutinitas yang terlalu kaku



Otak kreatif bekerja secara asosiatif dan fleksibel. Rutinitas yang terlalu rigid bisa terasa seperti “mengunci” cara berpikir.



Dari perspektif psikologi kerja, ini terkait dengan:



rendahnya toleransi terhadap monotoni

kebutuhan variasi kognitif

pencarian stimulasi baru



Akibatnya, pekerjaan yang repetitif bisa terasa lebih melelahkan secara mental dibanding pekerjaan kompleks.



5. Konflik antara imajinasi dan realitas sosial



Pikiran kreatif sering membangun dunia internal yang kaya. Namun dunia sosial tidak selalu merespons ide-ide tersebut dengan cara yang sama.



Ini menciptakan konflik:



ide dianggap “terlalu jauh” oleh orang lain

kesulitan menjelaskan visi abstrak

perasaan tidak dipahami



Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan communication gap between conceptual complexity levels.



6. Kesulitan “mematikan” pikiran



Default Mode Network (DMN) dalam otak—yang aktif saat melamun—cenderung lebih aktif pada individu kreatif.



Efeknya:



pikiran terus menghasilkan asosiasi baru

sulit benar-benar “kosong”

bahkan saat istirahat, otak tetap bekerja



Ini bisa menjadi sumber ide besar, tetapi juga membuat relaksasi mental tidak selalu mudah.



7. Ketertarikan pada hal-hal yang ambigu dan tidak pasti



Banyak orang mencari kepastian. Sebaliknya, pikiran kreatif sering justru tertarik pada ketidakpastian.



Dalam psikologi disebut:



ambiguity tolerance tinggi



Namun tantangannya:



sulit puas dengan jawaban sederhana

terus mempertanyakan sistem yang sudah ada

merasa “jawaban final” sering terlalu membatasi



Ini membuat mereka terus berada dalam ruang eksplorasi, bukan penyelesaian.



8. Rasa lelah karena “terlalu banyak hidup di dalam kepala”



Ini mungkin tantangan paling tidak terlihat: kelelahan mental akibat kehidupan internal yang sangat aktif.



Gejalanya:



over-imagining berbagai skenario

dialog internal yang terus berjalan

refleksi yang tidak berhenti



Secara psikologis, ini berkaitan dengan beban cognitive load internal. Bagi orang kreatif, dunia luar sering hanya sebagian kecil dari “realitas” yang mereka alami.



Penutup



Kreativitas bukan hanya tentang menghasilkan ide hebat, tetapi juga tentang mengelola kompleksitas mental yang menyertainya. Tantangan-tantangan di atas bukan kelemahan, melainkan konsekuensi dari cara otak memproses dunia dengan lebih kaya, lebih dalam, dan lebih luas.



Namun yang penting: kreativitas menjadi kuat bukan ketika semua tantangan itu hilang, tetapi ketika seseorang belajar menavigasi mereka tanpa kehilangan arah.