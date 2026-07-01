Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 2 Juli 2026 | 05.35 WIB

Orang yang Sangat Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Banyak Teman Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki banyak teman./Magnific/freepik - Image

seseorang yang tidak memiliki banyak teman./Magnific/freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki sedikit teman adalah pribadi yang tertutup, sombong, atau sulit bergaul. Faktanya, banyak orang yang dikenal sangat baik hati justru memiliki lingkaran pertemanan yang kecil.

Sekilas hal ini mungkin terdengar bertentangan. Bukankah orang yang ramah dan suka membantu seharusnya mudah memiliki banyak teman? Dalam kenyataannya, hubungan sosial jauh lebih kompleks daripada sekadar menjadi orang baik.

Psikologi menjelaskan bahwa kualitas hubungan sering kali lebih penting daripada kuantitasnya. Ada individu yang memilih membangun hubungan yang mendalam dengan segelintir orang dibanding menjalin banyak relasi yang dangkal.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), jika Anda mengenal seseorang yang sangat baik namun tidak memiliki banyak teman, atau bahkan merasa hal itu menggambarkan diri Anda sendiri, berikut adalah sepuluh perilaku yang sering mereka tunjukkan.

1. Mereka Lebih Memilih Hubungan yang Berkualitas daripada Sekadar Banyak Kenalan

Orang yang berhati baik biasanya tidak tertarik mengumpulkan teman hanya demi popularitas.

Mereka lebih nyaman memiliki dua atau tiga sahabat yang benar-benar saling memahami dibanding puluhan teman yang hanya hadir saat senang.

Dalam psikologi, kebutuhan akan hubungan yang bermakna sering dikaitkan dengan kepuasan emosional yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa kepercayaan, rasa hormat, dan kejujuran jauh lebih penting daripada jumlah kontak di media sosial.

Karena standar hubungan mereka cukup tinggi, lingkaran sosial mereka pun cenderung kecil.

2. Mereka Menjadi Pendengar yang Sangat Baik

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
8 Hal yang Dilakukan Pasangan di Depan Teman-Teman yang Mengungkap Hubungan Mereka yang Sebenarnya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Dilakukan Pasangan di Depan Teman-Teman yang Mengungkap Hubungan Mereka yang Sebenarnya Menurut Psikologi

Kamis, 2 Juli 2026 | 05.31 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Ramah pada Teman tapi Dingin ke Keluarga Biasanya Memiliki 10 Pengalaman Masa Kecil Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Ramah pada Teman tapi Dingin ke Keluarga Biasanya Memiliki 10 Pengalaman Masa Kecil Ini

Jumat, 26 Juni 2026 | 22.12 WIB

4 Zodiak yang Kesulitan Mencari Teman, Tidak Mudah Membangun Koneksi dengan Orang Lain - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Kesulitan Mencari Teman, Tidak Mudah Membangun Koneksi dengan Orang Lain

Selasa, 23 Juni 2026 | 19.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore