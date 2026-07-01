Orang yang Sangat Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Banyak Teman Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki sedikit teman adalah pribadi yang tertutup, sombong, atau sulit bergaul. Faktanya, banyak orang yang dikenal sangat baik hati justru memiliki lingkaran pertemanan yang kecil.

Sekilas hal ini mungkin terdengar bertentangan. Bukankah orang yang ramah dan suka membantu seharusnya mudah memiliki banyak teman? Dalam kenyataannya, hubungan sosial jauh lebih kompleks daripada sekadar menjadi orang baik.

Psikologi menjelaskan bahwa kualitas hubungan sering kali lebih penting daripada kuantitasnya. Ada individu yang memilih membangun hubungan yang mendalam dengan segelintir orang dibanding menjalin banyak relasi yang dangkal.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), jika Anda mengenal seseorang yang sangat baik namun tidak memiliki banyak teman, atau bahkan merasa hal itu menggambarkan diri Anda sendiri, berikut adalah sepuluh perilaku yang sering mereka tunjukkan.

1. Mereka Lebih Memilih Hubungan yang Berkualitas daripada Sekadar Banyak Kenalan

Orang yang berhati baik biasanya tidak tertarik mengumpulkan teman hanya demi popularitas.

Mereka lebih nyaman memiliki dua atau tiga sahabat yang benar-benar saling memahami dibanding puluhan teman yang hanya hadir saat senang.

Dalam psikologi, kebutuhan akan hubungan yang bermakna sering dikaitkan dengan kepuasan emosional yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa kepercayaan, rasa hormat, dan kejujuran jauh lebih penting daripada jumlah kontak di media sosial.

Karena standar hubungan mereka cukup tinggi, lingkaran sosial mereka pun cenderung kecil.