8 Alasan Mengapa Berkemah Bersama Teman di Hari-Hari Libur Semakin Populer Menurut Psikologi

seseorang yang mulai menyukai berkemah bersama teman-teman./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, berkemah bersama teman menjadi salah satu cara menghabiskan hari libur yang semakin diminati.
Bagi sebagian orang, camping bukan sekadar tidur di dalam tenda atau menikmati pemandangan alam. Aktivitas ini menawarkan kesempatan untuk berhenti sejenak dari rutinitas, menghabiskan waktu berkualitas bersama orang terdekat, sekaligus mendapatkan pengalaman baru.
Menariknya, meningkatnya popularitas berkemah bersama teman dapat dilihat dari sudut pandang psikologi. Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial, pengalaman positif, rasa memiliki, serta kesempatan untuk memulihkan diri dari tekanan sehari-hari.
Lingkungan alam dan aktivitas sederhana seperti memasak bersama, berjalan kaki, berbincang di sekitar api unggun, atau menikmati matahari terbit dapat memenuhi sejumlah kebutuhan psikologis tersebut.
Lalu, apa sebenarnya yang membuat camping bersama teman terasa begitu menarik, terutama ketika dilakukan pada hari-hari libur?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat 8 alasan mengapa berkemah bersama teman semakin populer menurut perspektif psikologi.
1. Menjadi Cara untuk Melepaskan Diri dari Rutinitas
Salah satu alasan utama orang memilih berkemah saat liburan adalah keinginan untuk keluar dari rutinitas.
Kehidupan sehari-hari sering dipenuhi pekerjaan, sekolah, kuliah, perjalanan, notifikasi ponsel, media sosial, dan berbagai tuntutan lainnya. Walaupun aktivitas tersebut merupakan bagian normal dari kehidupan modern, paparan terus-menerus terhadap tuntutan dan informasi dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental.
Camping menawarkan perubahan suasana yang cukup drastis. Selama beberapa waktu, seseorang dapat meninggalkan meja kerja, kamar, pusat perbelanjaan, atau lingkungan perkotaan dan berpindah ke tempat yang lebih dekat dengan alam.
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Jawa Pos
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