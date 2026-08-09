Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 9 Agustus 2026 | 16.48 WIB

Orang yang Kehilangan Teman Seiring Bertambahnya Usia, Sering Kali Mengadopsi 9 Kebiasaan Ini

seseorang yang kehilangan teman seiring bertambahnya usia. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang kehilangan teman seiring bertambahnya usia. (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa lingkaran pertemanan mereka semakin mengecil.

Teman yang dulu selalu ada—untuk nongkrong, berbagi cerita, atau saling mendukung—perlahan menghilang karena kesibukan, perbedaan prioritas hidup, jarak geografis, atau perubahan nilai hidup. Fenomena ini bukan hal yang aneh dan justru sangat umum terjadi dalam fase dewasa.

Psikologi memandang kehilangan teman bukan hanya sebagai peristiwa sosial, tetapi juga sebagai proses emosional dan mental yang memengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan menjalani hidup.

Menariknya, orang-orang yang kehilangan teman seiring bertambahnya usia sering kali mengembangkan pola perilaku tertentu sebagai bentuk adaptasi.

Dilansir dari Geediting, terdapat 9 kebiasaan umum yang sering muncul menurut sudut pandang psikologi.

1. Menjadi Lebih Mandiri Secara Emosional

Orang yang kehilangan banyak teman biasanya belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain secara emosional. Mereka mulai memproses masalah sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan membangun kekuatan batin.

Secara psikologis, ini disebut sebagai emotional self-reliance, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi tanpa selalu membutuhkan validasi eksternal.

Dampak positif:

Lebih kuat secara mental

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Berikut 9 Perilaku yang Bikin Menjauhkan Teman dan Keluarga - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Berikut 9 Perilaku yang Bikin Menjauhkan Teman dan Keluarga

Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.13 WIB

10 Kebiasaan yang Merusak Hubungan Menjauhkan Keluarga dan Teman Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan yang Merusak Hubungan Menjauhkan Keluarga dan Teman Menurut Psikologi

Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.56 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh Terpisah dari Keluarga dan Teman Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini - Image
Parenting

Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh Terpisah dari Keluarga dan Teman Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore