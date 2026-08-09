Orang yang Kehilangan Teman Seiring Bertambahnya Usia, Sering Kali Mengadopsi 9 Kebiasaan Ini

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa lingkaran pertemanan mereka semakin mengecil.

Teman yang dulu selalu ada—untuk nongkrong, berbagi cerita, atau saling mendukung—perlahan menghilang karena kesibukan, perbedaan prioritas hidup, jarak geografis, atau perubahan nilai hidup. Fenomena ini bukan hal yang aneh dan justru sangat umum terjadi dalam fase dewasa.

Psikologi memandang kehilangan teman bukan hanya sebagai peristiwa sosial, tetapi juga sebagai proses emosional dan mental yang memengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan menjalani hidup.

Menariknya, orang-orang yang kehilangan teman seiring bertambahnya usia sering kali mengembangkan pola perilaku tertentu sebagai bentuk adaptasi.

Dilansir dari Geediting, terdapat 9 kebiasaan umum yang sering muncul menurut sudut pandang psikologi.

1. Menjadi Lebih Mandiri Secara Emosional

Orang yang kehilangan banyak teman biasanya belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain secara emosional. Mereka mulai memproses masalah sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan membangun kekuatan batin.

Secara psikologis, ini disebut sebagai emotional self-reliance, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi tanpa selalu membutuhkan validasi eksternal.

Dampak positif: