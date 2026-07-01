Sering Tidur saat Nonton TV? 6 Perilaku Ini Biasanya Kamu Miliki Menurut Psikologi

ilustrasi orang tertidur saat menonton TV. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam kajian psikologi, terdapat beberapa temuan menarik mengenai kebiasaan orang yang sering tertidur saat televisi masih menyala.
Individu dengan kebiasaan ini umumnya menunjukkan sejumlah ciri dan pola perilaku tertentu yang khas.
Mengutip dari geediting, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai tanda dan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan kondisi tersebut.
1. Mereka suka begadang
Menurut psikologi, orang yang sering tertidur saat menonton TV biasanya suka begadang.
Mereka lebih suka begadang dan akibatnya, jadwal tidur mereka memanjang hingga malam hari.
Perilaku ini tidak selalu negatif. Namun, perlu diperhatikan bagaimana menonton TV larut malam dapat memengaruhi kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan.
2. Mereka melawan insomnia
Banyak orang yang tertidur saat menonton TV berjuang melawan insomnia. Dengungan dari acara TV dapat berfungsi sebagai semacam white noise, membuatnya rileks dan tertidur.
Insomnia bisa menjadi kondisi yang rumit untuk diatasi, sebaiknya Anda mencari bantuan profesional jika hal itu memengaruhi kualitas hidup.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas