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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 22.54 WIB

Sering Tidur saat Nonton TV? 6 Perilaku Ini Biasanya Kamu Miliki Menurut Psikologi

ilustrasi orang tertidur saat menonton TV. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang tertidur saat menonton TV. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kajian psikologi, terdapat beberapa temuan menarik mengenai kebiasaan orang yang sering tertidur saat televisi masih menyala.

Individu dengan kebiasaan ini umumnya menunjukkan sejumlah ciri dan pola perilaku tertentu yang khas.

Mengutip dari geediting, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai tanda dan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan kondisi tersebut.

1. Mereka suka begadang

Menurut psikologi, orang yang sering tertidur saat menonton TV biasanya suka begadang.

Mereka lebih suka begadang dan akibatnya, jadwal tidur mereka memanjang hingga malam hari.

Perilaku ini tidak selalu negatif. Namun, perlu diperhatikan bagaimana menonton TV larut malam dapat memengaruhi kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan.

2. Mereka melawan insomnia

Banyak orang yang tertidur saat menonton TV berjuang melawan insomnia. Dengungan dari acara TV dapat berfungsi sebagai semacam white noise, membuatnya rileks dan tertidur.

Insomnia bisa menjadi kondisi yang rumit untuk diatasi, sebaiknya Anda mencari bantuan profesional jika hal itu memengaruhi kualitas hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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