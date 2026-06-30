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Ryandi Zahdomo
Rabu, 1 Juli 2026 | 01.21 WIB

6 Karakteristik Positif Julukan 'Generasi Stroberi' untuk Gen Z

Ilustrasi Gen Z (Freepik) - Image

Ilustrasi Gen Z (Freepik)

JawaPos.com - Bagi sebagian besar masyarakat modern, istilah "Generasi Stroberi" mungkin terdengar asing di telinga. 

Label ini pertama kali muncul di Asia Timur, khususnya Taiwan, untuk menggambarkan karakter Generasi Z (Gen Z) yang lahir di era transisi digital masif. 

Sayangnya, julukan ini sering kali dilekatkan pada konotasi negatif yang menggambarkan anak muda zaman sekarang sebagai kelompok yang ringkih dan tidak tahan banting.

Secara filosofis, penamaan ini merujuk pada buah stroberi yang tampak indah dan eksotis di luar, namun memiliki tekstur yang sangat lunak serta mudah hancur jika terkena sedikit tekanan.

Dalam dunia kerja dan dinamika sosial, Gen Z kerap dinilai lebih rentan mengalami stres, memiliki kecenderungan menunda tanggung jawab, hingga dianggap terlalu vokal dalam menolak perintah atasan demi kenyamanan pribadi.

Kendati demikian, karakter buah stroberi tidak hanya soal teksturnya yang lunak, melainkan juga rasanya yang manis dan menyegarkan.

Dikutip dari Your Tango, Gen Z sebenarnya menyimpan enam karakteristik unggul yang berpotensi membawa agen perubahan besar bagi masa depan.

1. Kreativitas Tanpa Batas di Era Digital

Tumbuh di tengah gempuran teknologi yang berkembang pesat membuat "generasi stroberi" ini terbiasa dengan perubahan yang konstan. 

Situasi tersebut memaksa mereka untuk selalu berpikir di luar kotak (out of the box) dan melahirkan inovasi baru yang segar.

Kreativitas alami ini menjadi modal yang sangat berharga, terutama pada sektor industri kreatif, seni, dan pengembangan teknologi.

Editor: Bayu Putra
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