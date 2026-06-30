10 Pengeluaran yang Dihindari Boomer tapi Terus Dibeli Gen Z dan Gaya Hidup Generasi Muda Saat Ini

JawaPos.com – Pola pengeluaran generasi boomer dan Gen Z menunjukkan perbedaan mencolok dalam cara memandang nilai sebuah barang atau layanan.

Apa yang dianggap pemborosan oleh boomer justru menjadi bagian penting dari gaya hidup generasi muda saat ini.

Perbedaan ini bukan soal benar atau salah, melainkan cerminan dari prioritas dan kondisi zaman yang berbeda di setiap generasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut sepuluh jenis pengeluaran yang dihindari boomer namun tetap rutin dibeli oleh Gen Z dalam kehidupan sehari-hari mereka.

1. Layanan streaming

Sebagian besar generasi tua masih setia pada layanan kabel atau satelit tradisional untuk menonton televisi.

Memiliki banyak langganan streaming sekaligus terasa asing bagi mereka yang dulu hanya mengandalkan beberapa kanal televisi saja.

2. Pengalaman hidup

Generasi tua lebih memilih membeli barang berwujud yang hasilnya bisa langsung dilihat dan dirasakan.