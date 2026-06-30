10 Pengeluaran yang Dihindari Boomer tapi Terus Dibeli Gen Z dan Gaya Hidup Generasi Muda Saat Ini

Pengeluaran dihindari boomer tapi terus dibeli gen z dan gaya hidup generasi muda saat ini / foto : Magnific/ Lifestylememory
JawaPos.com – Pola pengeluaran generasi boomer dan Gen Z menunjukkan perbedaan mencolok dalam cara memandang nilai sebuah barang atau layanan.
Apa yang dianggap pemborosan oleh boomer justru menjadi bagian penting dari gaya hidup generasi muda saat ini.
Perbedaan ini bukan soal benar atau salah, melainkan cerminan dari prioritas dan kondisi zaman yang berbeda di setiap generasi.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut sepuluh jenis pengeluaran yang dihindari boomer namun tetap rutin dibeli oleh Gen Z dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Libra Awal Juli 2026: Jangan Terlalu Banyak Berpikir, Waspadai Tekanan Kerja dan Pengeluaran
1. Layanan streaming
Sebagian besar generasi tua masih setia pada layanan kabel atau satelit tradisional untuk menonton televisi.
Memiliki banyak langganan streaming sekaligus terasa asing bagi mereka yang dulu hanya mengandalkan beberapa kanal televisi saja.
2. Pengalaman hidup
Generasi tua lebih memilih membeli barang berwujud yang hasilnya bisa langsung dilihat dan dirasakan.
Generasi muda justru menabung untuk pengalaman seperti konser atau liburan karena meyakini kebahagiaan sejati datang dari momen, bukan benda.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026