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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 20.51 WIB

10 Pengeluaran yang Dihindari Boomer tapi Terus Dibeli Gen Z dan Gaya Hidup Generasi Muda Saat Ini

Pengeluaran dihindari boomer tapi terus dibeli gen z dan gaya hidup generasi muda saat ini / foto : Magnific/ Lifestylememory - Image

Pengeluaran dihindari boomer tapi terus dibeli gen z dan gaya hidup generasi muda saat ini / foto : Magnific/ Lifestylememory

JawaPos.com – Pola pengeluaran generasi boomer dan Gen Z menunjukkan perbedaan mencolok dalam cara memandang nilai sebuah barang atau layanan.

Apa yang dianggap pemborosan oleh boomer justru menjadi bagian penting dari gaya hidup generasi muda saat ini.

Perbedaan ini bukan soal benar atau salah, melainkan cerminan dari prioritas dan kondisi zaman yang berbeda di setiap generasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut  sepuluh jenis pengeluaran yang dihindari boomer namun tetap rutin dibeli oleh Gen Z dalam kehidupan sehari-hari mereka.

1. Layanan streaming

Sebagian besar generasi tua masih setia pada layanan kabel atau satelit tradisional untuk menonton televisi.

Memiliki banyak langganan streaming sekaligus terasa asing bagi mereka yang dulu hanya mengandalkan beberapa kanal televisi saja.

2. Pengalaman hidup

Generasi tua lebih memilih membeli barang berwujud yang hasilnya bisa langsung dilihat dan dirasakan.

Generasi muda justru menabung untuk pengalaman seperti konser atau liburan karena meyakini kebahagiaan sejati datang dari momen, bukan benda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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