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Rabbany Wanadriani
Selasa, 30 Juni 2026 | 21.04 WIB

6 Ciri Ini Dimiliki oleh Orang yang Suka Lupa Menaruh Sesuatu Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang semakin pelupa seiring bertambahnya usia - Image

Ilustrasi seseorang yang semakin pelupa seiring bertambahnya usia

JawaPos.com – Hampir setiap orang pernah mengalami lupa meletakkan barang, seperti kunci kendaraan, kunci rumah, jam tangan, atau benda penting lainnya.

Meski sering dianggap sebagai kebiasaan sepele, psikologi memandang perilaku tersebut dapat berkaitan dengan karakter atau pola kepribadian tertentu.

Mengutip Geediting, berikut enam ciri yang kerap dimiliki oleh orang yang sering lupa menaruh barang berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Anda seorang pemikir kreatif

Orang-orang kreatif sering kali memiliki pikiran yang selalu penuh dengan ide, yang terkadang dapat menyebabkan mereka mengabaikan tugas atau objek biasa.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang sering lupa mungkin lebih terlibat dalam proses berpikir dan pembangkitan idenya sendiri.

2. Anda seorang pemikir yang mendalam

Ciri lain yang dikaitkan dengan kelupaan Adalah kemampuan untuk berpikir secara mendalam.

Pemikir mendalam cenderung begitu asyik dengan pikirannya sendiri sehingga mereka kurang memperhatikan dunia sekitar, termasuk tempat mereka meletakkan barang-barang miliknya.

3. Anda sensitif secara emosional

Editor: Setyo Adi Nugroho
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