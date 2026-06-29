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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 06.56 WIB

Menurut Psikologi, Kerap Mengingat 7 Momen Ini, Pikiran Anda Lebih Tajam daripada Kebanyakan Orang yang Sudah Pensiun

Ilustrasi seseorang yang memiliki pikiran tajam di masa pensiun - Image

Ilustrasi seseorang yang memiliki pikiran tajam di masa pensiun

JawaPos.com - Banyak orang mengira ketajaman pikiran akan otomatis memudar seiring bertambahnya usia. Pensiun sering diasosiasikan dengan lupa nama, lupa janji, atau lupa detail-detail kecil yang dulu terasa sepele.

Namun psikologi modern justru menunjukkan gambaran yang lebih bernuansa. Daya ingat tidak hanya soal usia, tetapi tentang jenis memori yang masih aktif dan bagaimana otak terus dilatih sepanjang hidup.

Menariknya, para psikolog menemukan bahwa kemampuan mengingat momen-momen tertentu—yang bersifat spesifik, emosional, dan kontekstual—merupakan tanda kuat bahwa fungsi kognitif seseorang masih sangat tajam. 

Bahkan, jika Anda sudah berusia matang atau mendekati masa pensiun, mengingat beberapa momen ini bisa berarti pikiran Anda bekerja lebih baik daripada kebanyakan orang seusia Anda.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh momen yang menurut psikologi menjadi “penanda senyap” ketajaman mental.

1. Mengingat Percakapan Kecil yang Mengubah Cara Anda Berpikir

Bukan pidato besar atau nasihat panjang, melainkan kalimat sederhana yang pernah diucapkan seseorang—guru, teman, atau bahkan orang asing—namun masih Anda ingat kata demi kata hingga hari ini.

Psikologi menyebut ini sebagai memori episodik reflektif. Otak Anda tidak hanya menyimpan informasinya, tetapi juga makna di baliknya. Jika Anda masih ingat konteks, suasana, dan dampaknya terhadap cara berpikir Anda, itu menandakan koneksi saraf yang aktif dan mendalam.

2. Mengingat Rasa Emosi Saat Mengalami Kegagalan Pertama

Banyak orang mengingat keberhasilan, tetapi lupa detail kegagalan. Orang dengan pikiran tajam justru mampu mengingat bagaimana rasanya gagal—takut, malu, kecewa—dan pelajaran yang muncul sesudahnya.

Editor: Hanny Suwindari
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