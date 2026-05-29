9 Momen Ketika Orang Dewasa Memilih Pergi Begitu Saja Menurut Psikologi, Kapankah Itu?

JawaPos.com - Dalam hidup, tidak semua orang memilih bertahan ketika menghadapi masalah, hubungan yang rumit, atau lingkungan yang melelahkan.

Ada saat-saat tertentu ketika seseorang yang sudah dewasa justru memutuskan untuk pergi diam-diam tanpa banyak penjelasan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena secara psikologis mereka merasa itu adalah cara terbaik untuk menjaga diri.

Menariknya, keputusan untuk “pergi begitu saja” sering kali bukan tindakan impulsif. Banyak orang dewasa memikirkannya lama, memendam emosi terlalu lama, lalu akhirnya memilih menghilang dari situasi yang dianggap tidak lagi sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat sembilan momen ketika orang dewasa biasanya memilih pergi begitu saja menurut psikologi.

1. Ketika Mereka Merasa Tidak Lagi Dihargai

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah merasa dihargai. Dalam psikologi sosial, penghargaan emosional menjadi bagian penting dari hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan.

Ketika seseorang terus-menerus merasa diabaikan, pendapatnya tidak dianggap, atau keberadaannya hanya dicari saat dibutuhkan, lama-kelamaan muncul kelelahan emosional. Pada titik tertentu, orang dewasa tidak lagi ingin memperjuangkan tempat yang bahkan tidak memberi mereka rasa berarti.

Alih-alih marah besar, banyak orang justru memilih diam lalu pergi perlahan. Mereka berhenti menghubungi, berhenti menjelaskan, dan berhenti hadir.

2. Saat Komunikasi Selalu Berakhir Menjadi Konflik