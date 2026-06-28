Jika Kamu Mendapati Seorang Pria Menatapmu di 8 Momen Spesifik Ini, Dia Mungkin Lebih Jatuh Cinta Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tatapan sering kali berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dalam psikologi, kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Bahkan, seseorang dapat mengungkapkan ketertarikan, rasa nyaman, hingga kasih sayang hanya melalui cara ia memandang orang lain.

Namun, penting untuk dipahami bahwa tatapan saja bukanlah bukti mutlak bahwa seseorang sedang jatuh cinta. Bahasa tubuh selalu perlu dilihat bersama konteks, kepribadian, budaya, dan perilaku lainnya. Meski begitu, sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang cenderung lebih sering dan lebih lama memandang seseorang yang mereka sukai.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (27/6), jika kamu penasaran apakah seorang pria memiliki perasaan yang lebih dalam daripada yang selama ini ia tunjukkan, berikut delapan momen ketika tatapannya bisa menjadi petunjuk yang menarik.

1. Dia Menatapmu Saat Kamu Sedang Tidak Melihatnya

Pernahkah kamu tiba-tiba menoleh dan mendapati dia sedang memandangmu? Lalu, ketika mata kalian bertemu, ia langsung mengalihkan pandangan atau justru tersenyum kecil.

Dalam psikologi, seseorang yang memiliki ketertarikan emosional sering kali tanpa sadar memperhatikan orang yang ia sukai. Otaknya terus mengarahkan perhatian pada sosok tersebut karena dianggap penting secara emosional.

Bukan berarti setiap orang yang melihatmu diam-diam sedang jatuh cinta. Bisa saja ia sedang melamun atau sekadar memperhatikan situasi. Namun jika kejadian ini berlangsung berulang kali, terutama disertai perilaku hangat lainnya, kemungkinan besar ada ketertarikan yang berkembang.

2. Tatapannya Berubah Saat Kamu Sedang Berbicara

Orang yang benar-benar menyukai seseorang biasanya memberikan perhatian penuh ketika orang tersebut berbicara.

Alih-alih sibuk memainkan ponsel atau melihat ke arah lain, ia fokus memperhatikan wajahmu. Tatapannya menunjukkan bahwa setiap cerita yang kamu sampaikan terasa penting baginya.

Psikologi menyebut perhatian penuh sebagai salah satu bentuk investasi emosional. Ketika seseorang merasa terhubung secara emosional, ia terdorong untuk memahami lawan bicaranya lebih dalam.

Jika ia juga mengingat detail-detail kecil dari percakapan kalian di kemudian hari, itu menjadi sinyal yang semakin kuat bahwa ia benar-benar memperhatikanmu.

3. Dia Menatapmu Saat Semua Orang Sedang Tertawa

Dalam sebuah kelompok, coba perhatikan apa yang terjadi ketika ada lelucon yang membuat semua orang tertawa.