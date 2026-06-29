Menurut Psikologi, 7 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Pernah Melanggar Aturan, Namun Kerap Merasa Sengsara

JawaPos.com - Di mata masyarakat, orang yang selalu patuh aturan sering dipandang sebagai sosok ideal: disiplin, dapat dipercaya, rapi, dan “tidak merepotkan.” Mereka jarang terlibat konflik, nyaris tak pernah bermasalah dengan hukum atau norma sosial, dan kerap menjadi panutan—baik di sekolah, kantor, maupun keluarga.

Namun psikologi menunjukkan sebuah paradoks menarik:

semakin ekstrem kepatuhan seseorang terhadap aturan, semakin besar potensi penderitaan batin yang mereka rasakan.

Bukan karena aturan itu salah, melainkan karena cara aturan tersebut diinternalisasi ke dalam kepribadian.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian orang yang hampir tidak pernah melanggar aturan, serta alasan psikologis mengapa banyak dari mereka justru hidup dalam tekanan emosional yang tak terlihat.

1. Perfeksionisme Moral yang Kaku

Orang yang tidak pernah melanggar aturan sering memiliki standar moral yang sangat tinggi dan kaku. Dalam psikologi, ini disebut rigid moral perfectionism—keyakinan bahwa ada cara “benar” dan “salah” yang mutlak.

Masalahnya, kehidupan nyata penuh dengan wilayah abu-abu. Ketika realitas tidak sesuai dengan standar internal mereka, muncul rasa bersalah berlebihan, bahkan untuk kesalahan kecil. Otak mereka terus-menerus mengirim sinyal: “Saya seharusnya bisa lebih baik.”

Akibatnya, mereka hidup dalam tekanan internal yang konstan, jarang merasa cukup, dan sulit menikmati pencapaian.

2. Ketakutan Mendalam terhadap Penilaian Sosial