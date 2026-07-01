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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.08 WIB

8 Frasa yang Sering Diucapkan oleh Orang dengan Kepribadian Pasif-Agresif Menurut Psikologi, Apa Saja?

Frasa orang kepribadian pasif-agresif menurut psikologi (Dok. Freepik) - Image

Frasa orang kepribadian pasif-agresif menurut psikologi (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Kepribadian pasif-agresif biasanya ditunjukkan melalui ucapan yang terdengar netral, namun sebenarnya mengandung sindiran atau rasa tidak puas yang tersembunyi.

Dalam kajian psikologi, kondisi ini berkaitan dengan kesulitan seseorang dalam mengekspresikan emosi secara terbuka, sehingga perasaan negatif cenderung disampaikan secara tidak langsung.

Akibatnya, individu dengan kecenderungan pasif-agresif sering meluapkan emosinya melalui kalimat tersirat atau komentar bernada sindiran.

Mengutip dari geediting.com pada Rabu (1/7), terdapat delapan frasa yang umum digunakan oleh seseorang dengan kepribadian pasif-agresif menurut perspektif psikologi.

1. Terserah kamu saja

Sebuah ungkapan klasik yang sering digunakan oleh orang dengan kepribadian pasif-agresif adalah “terserah kamu saja.” Meski terdengar seperti persetujuan, frasa ini sebenarnya menyembunyikan ketidaksetujuan di balik topeng kepatuhan yang palsu.

Ketika seseorang menggunakan frasa ini, misalnya saat kamu mengusulkan tempat makan malam, mereka sebenarnya tidak nyaman dengan pilihan tersebut namun memilih untuk tidak mengungkapkannya secara terbuka.

Ekspresi ini bersifat manipulatif karena dirancang untuk membuat kamu merasa bersalah atau meragukan keputusan sendiri, tanpa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perasaan atau pendapat mereka.

2. Tidak apa-apa, sungguh

Ungkapan yang terdengar meyakinkan ini seringkali memiliki makna yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh seseorang dengan kepribadian pasif-agresif. Ketika mereka mengatakan “tidak apa-apa, sungguh,” biasanya justru ada masalah yang tidak diungkapkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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