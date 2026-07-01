7 Frasa Pria Ini Tunjukkan Tingkat Kecerdasan Emosionalnya Rendah Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kajian psikologi, kecerdasan emosional dianggap berperan penting dalam membangun serta menjaga hubungan yang sehat.

Namun, ada sejumlah tanda yang kerap tidak disadari, salah satunya terlihat dari cara seseorang berkomunikasi melalui frasa yang menunjukkan kurangnya kemampuan dalam mengelola emosi maupun memahami perasaan orang lain.

Pria dengan tingkat kecerdasan emosional yang rendah umumnya cenderung menggunakan ungkapan tertentu yang tanpa disadari dapat memicu kesalahpahaman, merusak komunikasi, hingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan.

Mengutip dari geediting.com pada Rabu (1/7), terdapat tujuh frasa yang disebut mencerminkan pria dengan tingkat kecerdasan emosional di bawah rata-rata menurut perspektif psikologi.

1. Sikap tidak peduli

Ketika seseorang mengatakan “Saya tidak peduli,” hal ini menunjukkan ketidakmampuan untuk terlibat secara emosional dalam situasi yang sedang berlangsung. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa orang tersebut belum memiliki kecerdasan emosional yang cukup untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain.

Bagi mereka yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, mereka akan memilih cara yang lebih empatik untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau ketidaktertarikan mereka. Hal ini bukan berarti harus selalu setuju dengan semua orang, tetapi lebih kepada kemampuan menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan terhadap emosi orang lain.

2. Penyangkalan sensitivitas

Ungkapan “Kamu terlalu sensitif” sebenarnya merupakan bentuk penolakan terhadap perasaan valid seseorang dan cara untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Kecerdasan emosional justru tentang bagaimana memvalidasi perasaan orang lain, bukan mengabaikannya.