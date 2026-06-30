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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 1 Juli 2026 | 06.33 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Banyak Membaca daripada Berbicara Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Unik

seseorang yang lebih banyak membaca daripada berbicara./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang lebih banyak membaca daripada berbicara./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Di dunia yang semakin bising oleh opini, komentar cepat, dan percakapan tanpa jeda, ada sekelompok orang yang justru memilih diam—bukan karena tidak tahu, melainkan karena mereka sibuk membaca, menyerap, dan memahami.

Mereka mungkin tidak paling vokal di ruang diskusi, tidak selalu mendominasi obrolan, namun pikirannya penuh oleh kata-kata yang telah mereka baca dan renungkan.

Psikologi melihat kebiasaan lebih banyak membaca daripada berbicara bukan sebagai tanda pasif, melainkan sebagai cerminan struktur kepribadian yang khas.

Membaca adalah aktivitas internal yang mendalam, sementara berbicara adalah ekspresi eksternal. Ketika seseorang lebih condong pada yang pertama, ada pola mental dan emosional tertentu yang terbentuk secara konsisten.

Dilansir dari Geediting pada Selasa (16/12), terdapat 7 ciri kepribadian unik yang sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih membaca daripada banyak berbicara, menurut sudut pandang psikologi.

1. Kemampuan Berpikir Mendalam dan Reflektif yang Tinggi

Orang yang gemar membaca terbiasa berdialog dengan pikirannya sendiri. Setiap buku, artikel, atau tulisan yang mereka baca tidak langsung diterima mentah-mentah, melainkan diproses, dibandingkan, dan direnungkan.

Secara psikologis, ini menunjukkan dominasi deep processing—kemampuan otak untuk mengolah informasi secara mendalam, bukan sekadar permukaan. Mereka cenderung:

Memikirkan sebab-akibat sebelum mengambil kesimpulan

Tidak tergesa-gesa dalam menilai orang atau situasi

Editor: Hanny Suwindari
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