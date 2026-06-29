Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 05.06 WIB

Menurut Psikologi, 9 Perilaku Menunjukkan Seseorang Tidak Memiliki Keluarga Dekat untuk Diandalkan

seseorang yang tidak memiliki keluarga dekat untuk diandalkan. (Freepik/krakenimages.com) - Image

seseorang yang tidak memiliki keluarga dekat untuk diandalkan. (Freepik/krakenimages.com)

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh atau hidup dengan keluarga yang hangat, suportif, dan bisa diandalkan. Dalam psikologi, ketiadaan dukungan keluarga dekat—baik secara emosional maupun praktis—sering kali membentuk pola perilaku tertentu.

Menariknya, banyak dari perilaku ini tidak disadari oleh pelakunya sendiri, karena telah menjadi mekanisme bertahan hidup sejak lama.

Artikel ini tidak bertujuan menghakimi, melainkan membantu memahami. Sebab di balik kemandirian ekstrem, sikap tertutup, atau kebiasaan “selalu kuat”, sering tersembunyi cerita tentang seseorang yang belajar menjalani hidup tanpa sandaran keluarga.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan perilaku yang menurut psikologi kerap muncul pada individu yang tidak memiliki keluarga dekat untuk diandalkan.

1. Terlalu Mandiri dan Sulit Meminta Bantuan

Orang-orang ini sering terlihat sangat mandiri, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya wajar dibantu orang lain. Dalam psikologi, ini disebut hyper-independence.

Bukan karena mereka tidak percaya pada orang lain, melainkan karena pengalaman hidup mengajarkan satu hal: jika ingin selamat, harus mengandalkan diri sendiri. Meminta bantuan terasa tidak alami, bahkan memicu rasa bersalah atau takut mengecewakan.

2. Sangat Hati-Hati dalam Membangun Kedekatan Emosional

Mereka cenderung selektif, lambat membuka diri, dan menjaga jarak emosional. Bukan karena dingin, tetapi karena kedekatan emosional di masa lalu sering diiringi kekecewaan.

Dalam teori attachment, pola ini sering berkaitan dengan avoidant attachment, di mana individu belajar bahwa bergantung pada figur dekat tidak selalu aman.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
7 Shio Ini Terlahir Membawa Berkah bagi Keluarganya, Apa Saja? - Image
Zodiak

7 Shio Ini Terlahir Membawa Berkah bagi Keluarganya, Apa Saja?

Minggu, 28 Juni 2026 | 05.56 WIB

Resep Sup Asparagus Rempah, Hangat, Gurih, dan Cocok untuk Menu Keluarga - Image
Kuliner

Resep Sup Asparagus Rempah, Hangat, Gurih, dan Cocok untuk Menu Keluarga

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.08 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Ramah pada Teman tapi Dingin ke Keluarga Biasanya Memiliki 10 Pengalaman Masa Kecil Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Ramah pada Teman tapi Dingin ke Keluarga Biasanya Memiliki 10 Pengalaman Masa Kecil Ini

Jumat, 26 Juni 2026 | 22.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore