7 Shio Ini Terlahir Membawa Berkah bagi Keluarganya, Apa Saja?

Ilustrasi shio yang diramalkan hidupnya diberkahi kekayaan di tahun 2026 (Pexels)
JawaPos.com - Dalam sebuah keluarga, sering kali ada sosok yang dianggap berperan besar dalam menghadirkan rezeki dan menjaga kesejahteraan bersama.
Mereka dikenal sebagai pribadi yang tekun bekerja, pantang menyerah, serta selalu berupaya dan berdoa agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.
Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat tujuh shio yang diyakini memiliki bakat alami dalam menarik keberuntungan, membuka peluang rezeki, dan mendorong kemakmuran.
Tidak hanya berjuang demi kepentingan pribadi, mereka juga disebut mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya, sebagaimana dikutip dari Naurakom.
1. Tikus
Shio Tikus dikenal karena kepandaiannya dalam menyusun strategi, mengatur keuangan, dan menggandakan peluang.
Mereka jarang sekali kehabisan akal. Bahkan dalam kondisi sempit sekalipun, mereka mampu memutar keadaan menjadi peluang emas.
Dalam hal keluarga, mereka sering menjadi tulang punggung. Tidak banyak bicara tapi tindakannya membawa banyak keberkahan.
2. Kerbau
Shio Kerbau simbol dari ketekunan dan kekuatan. Mereka bisa bekerja dalam diam tanpa banyak keluhan, namun hasilnya konsisten dan stabil.
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