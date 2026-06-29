8 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Dekat dengan Orang Tua Saat Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com – Hubungan seseorang dengan orang tua pada masa pertumbuhan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan cara mereka menjalani kehidupan di masa dewasa. Kurangnya kedekatan emosional dalam keluarga dapat meninggalkan dampak psikologis yang terlihat dari perilaku sehari-hari.

Menurut psikologi, kondisi tersebut sering kali berkaitan dengan pengalaman masa kecil yang minim dukungan emosional. Hal ini dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan, mengelola emosi, hingga merespons situasi tertentu di kehidupan dewasa.

Mengutip geediting.com pada Senin (29/6), terdapat delapan ciri kepribadian yang menurut psikologi kerap muncul pada orang yang tidak memiliki kedekatan dengan orang tua saat tumbuh dewasa.

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1. Kesulitan membangun hubungan yang mendalam

Mereka yang tumbuh dengan ikatan tak dekat bersama orangtua kerap menghadapi tantangan dalam menjalin relasi yang berarti di masa dewasa. Hal ini terjadi karena orangtua seharusnya menjadi figur pertama dalam pembelajaran membangun hubungan yang sehat, namun ketika ikatan itu tidak terbentuk dengan baik, pemahaman tentang relasi yang sehat menjadi kabur.

Kepercayaan menjadi sesuatu yang sulit diberikan, seolah ada tembok tak kasat mata yang membuat mereka selalu waspada akan kemungkinan penolakan atau kekecewaan. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak mampu membangun hubungan yang dalam, hanya saja dibutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar dibanding orang lain.

2. Kebutuhan akan kemandirian

Ketika seseorang tidak merasakan kedekatan dengan orangtua semasa kecil, mereka cenderung mengembangkan kemandirian yang sangat kuat. Kebutuhan ini muncul sebagai bentuk adaptasi, di mana mereka belajar untuk tidak bergantung pada orang lain sejak dini.

Kemampuan mengelola diri sendiri, baik secara emosional maupun praktis, menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Namun terkadang, kemandirian yang berlebihan ini justru membuat mereka enggan meminta bantuan bahkan ketika benar-benar membutuhkannya.