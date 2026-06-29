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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 06.19 WIB

Menurut Psikologi, Kerap Melepas Sepatu Saat Memasuki Rumah Orang Lain Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Kepribadian Unik Ini

Ilustrasi orang yang selalu melepas sepatu di luar sebelum masuk rumah (freepik/ EyeEm) - Image

Ilustrasi orang yang selalu melepas sepatu di luar sebelum masuk rumah (freepik/ EyeEm)

JawaPos.com - Dalam interaksi sosial sehari-hari, sering kali detail kecil justru mengungkap hal besar tentang kepribadian seseorang.

Salah satu kebiasaan yang tampak sepele, namun sarat makna psikologis, adalah ketika seseorang secara spontan menawarkan diri untuk melepas sepatu saat memasuki rumah orang lain—bahkan sebelum diminta. 

Tindakan ini bukan sekadar soal sopan santun atau kebiasaan budaya, melainkan cerminan cara seseorang berpikir, merasakan, dan memposisikan dirinya dalam relasi sosial.

Menurut berbagai sudut pandang psikologi kepribadian dan perilaku sosial, orang yang memiliki kebiasaan ini kerap menunjukkan pola karakter tertentu yang konsisten.

Mereka bukan hanya peduli pada kebersihan rumah, tetapi juga pada batasan emosional, kenyamanan orang lain, dan nilai-nilai yang mereka pegang dalam hidup.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan ciri kepribadian unik yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang dengan sadar menawarkan untuk melepas sepatu saat bertamu.

1. Memiliki Empati yang Tinggi terhadap Orang Lain

Tindakan menawarkan melepas sepatu menunjukkan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi tuan rumah. Secara psikologis, ini menandakan empati yang kuat—kemampuan memahami apa yang mungkin dirasakan atau diinginkan orang lain tanpa harus diucapkan.

Orang seperti ini peka terhadap kenyamanan lingkungan sosial. Mereka berpikir, “Bagaimana jika ini rumah saya?” sebelum bertindak, sebuah refleksi empati yang matang.

2. Sangat Menghargai Batasan Pribadi

Editor: Hanny Suwindari
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