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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.34 WIB

7 Alasan Mengapa Orang yang Benar-Benar Pintar Sering Kali Tidak Memiliki Teman Dekat Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Di masyarakat, kecerdasan sering dianggap sebagai aset yang membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik. Orang yang cerdas biasanya mampu memecahkan masalah dengan cepat, berpikir kritis, dan memiliki wawasan yang luas.

Namun, ada satu paradoks yang cukup menarik untuk dibahas: mengapa banyak orang yang sangat pintar justru memiliki lingkaran pertemanan yang sangat kecil, bahkan terkadang tidak memiliki teman dekat sama sekali?

Fenomena ini bukan berarti semua individu yang cerdas akan kesepian atau kesulitan bersosialisasi. Banyak juga orang berinteligensi tinggi yang memiliki hubungan sosial yang hangat dan bermakna.

Namun, sejumlah penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan tertentu yang membuat sebagian orang dengan kemampuan intelektual tinggi lebih selektif dalam membangun hubungan.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh alasan psikologis yang menjelaskan mengapa orang yang benar-benar pintar sering kali memiliki sedikit teman dekat.

1. Mereka Sangat Selektif dalam Memilih Lingkaran Pertemanan

Orang yang memiliki kecerdasan tinggi umumnya tidak terlalu tertarik pada hubungan yang bersifat dangkal. Mereka lebih menghargai kualitas daripada kuantitas.

Dalam psikologi sosial, hubungan yang bermakna dibangun melalui kepercayaan, nilai yang sejalan, serta komunikasi yang mendalam. Bagi individu yang cerdas, membangun kedekatan emosional membutuhkan waktu karena mereka cenderung mengamati karakter seseorang terlebih dahulu.

Alih-alih memiliki puluhan teman, mereka lebih nyaman menjalin hubungan dengan satu atau dua orang yang benar-benar dapat dipercaya.

Sikap selektif ini sering disalahartikan sebagai sifat sombong atau antisosial, padahal sebenarnya mereka hanya berhati-hati dalam memberikan kepercayaan.

Editor: Hanny Suwindari
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