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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.37 WIB

8 Ungkapan Sering Digunakan Orang Tanpa Sadar Mengungkapkan Bahwa Mereka Tidak Sepintar yang Dikira, Menurut Psikologi

seseorang yang tidak sepintar dari yang mereka kira./Magnific/azerbaijan_stockers - Image

seseorang yang tidak sepintar dari yang mereka kira./Magnific/azerbaijan_stockers

JawaPos.com - Kecerdasan bukan hanya soal seberapa banyak seseorang mengetahui sesuatu. Dalam psikologi, orang yang benar-benar cerdas biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mau menerima masukan, dan menyadari bahwa pengetahuan mereka selalu memiliki batas.

Sebaliknya, ada orang yang terlalu percaya diri terhadap kemampuan berpikirnya. Mereka merasa selalu benar, sulit menerima kritik, dan sering menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang justru memperlihatkan kelemahan dalam cara berpikir mereka.

Fenomena ini berkaitan dengan efek Dunning-Kruger, yaitu kecenderungan seseorang yang memiliki kemampuan terbatas justru melebih-lebihkan kompetensinya sendiri. Sementara itu, mereka yang lebih kompeten cenderung lebih berhati-hati dalam membuat penilaian.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat delapan ungkapan yang sering digunakan dan menurut psikologi dapat menjadi tanda seseorang tidak sebijaksana atau sepintar yang ia yakini.

1. "Percaya saja sama saya, saya sudah tahu semuanya."

Orang yang merasa mengetahui segala hal biasanya berhenti belajar. Mereka menolak informasi baru karena menganggap dirinya sudah memiliki semua jawaban.

Psikologi menunjukkan bahwa individu dengan pola pikir berkembang (growth mindset) justru mengakui bahwa selalu ada ruang untuk belajar. Mengklaim mengetahui semuanya sering kali mencerminkan rasa percaya diri yang tidak sebanding dengan kemampuan nyata.

Orang yang benar-benar ahli lebih sering mengatakan, "Saya akan cek lagi," atau "Masih ada yang perlu dipelajari."

2. "Semua orang selain saya salah."

Ungkapan ini menunjukkan pola pikir hitam-putih. Dunia dipandang hanya terdiri dari pihak yang benar dan pihak yang salah, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya sudut pandang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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