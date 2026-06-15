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Endah Primasari Utami
Selasa, 16 Juni 2026 | 00.46 WIB

5 Bulan Kelahiran yang Nyaman dengan Dirinya Sendiri dan Tak Butuh Validasi dari Orang Lain

Ilustrasi orang yang nyaman dengan dirinya sendiri dan tak butuh validasi dari orang lain (Magnific/ArthurHidden) - Image

Ilustrasi orang yang nyaman dengan dirinya sendiri dan tak butuh validasi dari orang lain (Magnific/ArthurHidden)

JawaPos.com - Beberapa orang mungkin bergantung pada pengakuan atau validasi eksternal. Tapi, beberapa yang lain memiliki harga diri yang tidak terpengaruh pada pujian, kritik, atau perbandingan sosial dari orang lain.

Bukan berarti tidak menikmati pengakuan, hanya saja validasi dari orang lain itu tidak mendefinisikan individu tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari Collectiveworld pada Senin (15/6), berikut ini lima bulan kelahiran yang nyaman dengan dirinya sendiri dan tak butuh validasi dari orang lain.

1. Februari

Anda menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Anda tidak peduli apakah orang lain menyetujui gaya pakaian atau rambut Anda.

Anda pun tidak keberatan bila menjadi pusat gosip semesta.

Anda menyukai diri Anda sendiri, karena Anda tahu itulah tugas Anda, bukan orang lain.

Bahkan dalam dunia percintaan, Anda tidak menggantungkan diri pada pasangan.

Anda menghargai ketika diakui, tapi bukan berarti Anda bergantung kepadanya.

Anda bersedia jalan sendiri jika Anda tidak menemukan apa yang Anda inginkan.

Editor: Candra Mega Sari
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