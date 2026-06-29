Orang yang Menganggap Diri Mereka 'Sangat Jujur' tetapi Sebenarnya Hanya Kasar Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menurut Psikol

seseorang yang menganggap diri mereka sangat jujur./Magnific/Muaz Sikder
Jawapos.com - Kejujuran sering dianggap sebagai salah satu kualitas terbaik yang dimiliki seseorang. Orang yang jujur dipercaya lebih autentik, dapat diandalkan, dan tidak suka berpura-pura. Namun, ada perbedaan besar antara bersikap jujur dan menggunakan kejujuran sebagai alasan untuk bersikap kasar.
Tidak sedikit orang yang berkata, "Saya memang orangnya blak-blakan," atau "Saya cuma jujur kok." Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya sering menjadi pembenaran untuk melontarkan komentar yang menyakitkan, merendahkan, atau tidak mempertimbangkan perasaan orang lain.
Dalam psikologi, komunikasi yang sehat bukan hanya tentang mengatakan kebenaran, tetapi juga bagaimana kebenaran itu disampaikan. Kejujuran yang dibarengi empati cenderung membangun hubungan. Sebaliknya, kejujuran tanpa kepedulian sering kali berubah menjadi kekasaran yang merusak kepercayaan.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh perilaku halus yang sering ditunjukkan oleh orang yang menganggap dirinya "terlalu jujur", padahal sebenarnya lebih mencerminkan sikap kasar.
1. Mengatakan Hal Menyakitkan Lalu Berlindung di Balik Kalimat "Saya Cuma Jujur"
Ini adalah perilaku yang paling mudah dikenali.
Setelah mengkritik penampilan, kemampuan, atau keputusan seseorang dengan cara yang tajam, mereka segera menambahkan kalimat seperti:
"Jangan baper."
"Aku cuma jujur."
"Kan lebih baik jujur daripada bohong."
Padahal, tujuan komunikasi bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memastikan pesan dapat diterima tanpa melukai secara tidak perlu.
Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu menyampaikan kritik secara langsung tanpa harus menjatuhkan harga diri lawan bicara.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!