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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.08 WIB

Orang yang Menganggap Diri Mereka 'Sangat Jujur' tetapi Sebenarnya Hanya Kasar Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menurut Psikol

seseorang yang menganggap diri mereka sangat jujur./Magnific/Muaz Sikder - Image

seseorang yang menganggap diri mereka sangat jujur./Magnific/Muaz Sikder

Jawapos.com - Kejujuran sering dianggap sebagai salah satu kualitas terbaik yang dimiliki seseorang. Orang yang jujur dipercaya lebih autentik, dapat diandalkan, dan tidak suka berpura-pura. Namun, ada perbedaan besar antara bersikap jujur dan menggunakan kejujuran sebagai alasan untuk bersikap kasar.

Tidak sedikit orang yang berkata, "Saya memang orangnya blak-blakan," atau "Saya cuma jujur kok." Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya sering menjadi pembenaran untuk melontarkan komentar yang menyakitkan, merendahkan, atau tidak mempertimbangkan perasaan orang lain.

Dalam psikologi, komunikasi yang sehat bukan hanya tentang mengatakan kebenaran, tetapi juga bagaimana kebenaran itu disampaikan. Kejujuran yang dibarengi empati cenderung membangun hubungan. Sebaliknya, kejujuran tanpa kepedulian sering kali berubah menjadi kekasaran yang merusak kepercayaan.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh perilaku halus yang sering ditunjukkan oleh orang yang menganggap dirinya "terlalu jujur", padahal sebenarnya lebih mencerminkan sikap kasar.

1. Mengatakan Hal Menyakitkan Lalu Berlindung di Balik Kalimat "Saya Cuma Jujur"

Ini adalah perilaku yang paling mudah dikenali.

Setelah mengkritik penampilan, kemampuan, atau keputusan seseorang dengan cara yang tajam, mereka segera menambahkan kalimat seperti:

"Jangan baper."
"Aku cuma jujur."
"Kan lebih baik jujur daripada bohong."

Padahal, tujuan komunikasi bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memastikan pesan dapat diterima tanpa melukai secara tidak perlu.

Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu menyampaikan kritik secara langsung tanpa harus menjatuhkan harga diri lawan bicara.

Editor: Hanny Suwindari
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