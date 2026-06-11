7 Tanda Seseorang Berperilaku Baik dan Jujur, Anda Termasuk?

JawaPos.com – Kejujuran adalah ciri kepribadian yang harmonis.

Orang-orang seperti itu menginspirasi kepercayaan, jujur dan baik hati, dan semua orang mendambakan kehadiran mereka.

Beberapa tanda akan membantu mengidentifikasi orang-orang yang berperilaku baik dan jujur, demikian dilansir yourtango.

1. Bertanggung jawab atas tindakan sendiri

Orang jujur melakukan hal itu karena mereka memang apa adanya.

Jika Anda melihat seseorang yang selalu bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya, apa pun yang terjadi atau bagaimana pun keadaannya, yakinlah bahwa orang itu jujur.

2. Melakukan pengorbanan

Terkadang seseorang mempertaruhkan nyawa dan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain.

Jika seseorang berusaha melakukan sesuatu yang baik dan menderita karenanya, maka semua orang akan melihatnya sebagai orang yang jujur.