7 Pertanyaan Sebaiknya Jangan Pernah Dijawab dengan Terlalu Jujur, Tidak Peduli Seberapa Besar Kepercayaan kepada Seseorang

seseorang yang tidak menjawab pertanyaan privasi./Magnific/freepik
JawaPos.com - Kejujuran sering dianggap sebagai fondasi utama dalam hubungan yang sehat. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kejujuran tanpa batas tidak selalu menghasilkan kedekatan atau kepercayaan yang lebih kuat.
Ada perbedaan antara menjadi jujur dan mengungkapkan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Setiap orang memiliki hak atas privasi, batasan pribadi, serta ruang untuk menyimpan pemikiran yang belum tentu perlu diketahui orang lain. Bahkan dalam hubungan yang sangat dekat sekalipun, tidak semua pertanyaan harus dijawab secara mentah dan apa adanya. Terkadang, kebijaksanaan dalam memilih apa yang dibagikan justru menjadi bentuk kedewasaan emosional.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdepat tujuh pertanyaan yang menurut perspektif psikologi sebaiknya tidak dijawab dengan terlalu jujur, tidak peduli seberapa besar Anda mempercayai seseorang.
1. “Apa kelemahan terbesar saya menurutmu?”
Bersikap jujur memang penting, tetapi memberikan penilaian yang terlalu gamblang tentang kelemahan seseorang dapat melukai harga diri dan merusak hubungan. Psikologi interpersonal menjelaskan bahwa kritik yang tidak disampaikan dengan tepat lebih mudah memicu sikap defensif daripada perubahan positif.
Daripada menjawab dengan daftar kekurangan secara langsung, lebih baik berfokus pada hal-hal yang dapat membantu orang tersebut berkembang.
Misalnya:
"Saya rasa kamu sebenarnya punya potensi besar, mungkin hanya perlu lebih sabar dalam menghadapi situasi tertentu."
Pendekatan seperti ini lebih membangun daripada sekadar mengungkapkan semua kekurangan yang Anda lihat.
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