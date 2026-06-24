Persiapan Hadapi Pemilu 2029, Mardiono Hidupkan Lagi Organisasi Sayap Perempuan PPP

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat menerima pengurus WPP PPP. (Istimewa)

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono akan memperkuat kerja partai jelang Pemilu 2029. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali Pengurus Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) PPP.

Dalam pertemuan dengan pengurus WPP PPP di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (24/6), Mardiono menilai organisasi sayap ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja-kerja partai serta pengabdian kepada masyarakat.

Mardiono meminta WPP sebagai badan otonom PPP memiliki posisi penting dalam mendukung perjuangan partai menghadapi berbagai agenda politik ke depan, termasuk verifikasi partai dan persiapan Pemilu 2029.

“Sekarang diprakarsai oleh ibu-ibu yang hari ini berjumpa dengan saya untuk mengaktifkan kembali WPP dan membangun harmoni antara partai dengan badan otonom agar bisa memberikan kontribusi untuk kerja-kerja elektoral menyongsong agenda-agenda ke depan,” kata Mardiono.

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Utusan Khusus Presiden ini menyampaikan, WPP tidak bisa dipisahkan dengan PPP. Oleh karena itu, program yang disusun pun harus dibuat selaras.

“Perjuangan WPP tidak terlepas dari perjuangannya PPP. Ini harus kita satukan dan sudah sampai pada kata sepakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum WPP PPP, Arimbi Soeharto Alamsjah mengatakan, organisasi siap menjalankan intruksi partai. Upaya penguatan partai akan dilakukan.

“Beliau (Mardiono) sudah memberikan arahan kepada kita semua bahwa kita harus bangkit kembali menyambut kerja-kerja elektoral yang bersinergi dengan DPP PPP,” ujar Arimbi.

Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam memperluas jangkauan perjuangan partai melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, keluarga, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

“Insyaallah apa yang kita cita-citakan dan program yang kita canangkan akan berhasil dan bermanfaat untuk kemenangan PPP ke depan,” tutupnya.